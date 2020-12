FUTBOL

Erick Gutiérrez volverá con PSV gracias al entrenador que rescató a 'Chicharito'

El entrenador que le dio a Javier Hernández algunos de sus mejores años en Europa es el mismo que lleva de la mano al Guti en su recuperación en PSV

Noroeste / Redacción

Mientras Raúl Jiménez brillaba en la Premier League y "Tecatito" Corona era elegido el Jugador Más Valioso en Portugal, lamentablemente hubo un mexicano que vivió un 2020 lejos de las canchas por una operación de tobillo. Ese es Erick Gutiérrez, el actual embajador azteca en el PSV Eindhoven, quien no ve la hora de gritar "Feliz Año Nuevo" para volver.

"Venía arrastrando una lesión desde hace casi dos años en la que siempre tuve dolor, pero llegó un momento en el que ya no soporté y me tuve que operar. Los primeros meses fueron muy difíciles, pero hoy todo es diferente con mi tobillo y estoy listo para en enero comenzar al cien", aseguró Guti en plática con el canal oficial del club Granjero.

El entrenador que une a Erick Gutiérrez y 'Chicharito'

Los últimos grandes años de Javier Hernández en Europa fueron con el Bayer Leverkusen y Erick Gutiérrez hoy cuenta con un nexo que le hace ilusionarse con alcanzar su mejor forma en Europa. Ese factor común se llama Roger Schmidt, quien dirigió a CH14 en las Aspirinas y hoy lleva las riendas del PSV.

Guti aseguró que la calidad humana del técnico alemán y su genuina preocupación por su recuperación le hacen diferente a otros DT que ha tenido, además de ser muy transparente al momento de señalarle sus puntos débiles.

"Estoy a poco del 100%, tuve hoy (miércoles) mi primer entrenamiento con el grupo y me sentí muy bien. Tuve una gran pretemporada, el entrenador habló muchas veces conmigo diciéndome que sería muy importante para el equipo", afirmó el surgido del Pachuca.

"Normalmente los entrenadores no hablan contigo cuando estás lesionado, pero aquí ha sido todo lo contrario. Ha habido gran comunicación, me dice mucho qué me falta para estar en el once titular, lo que debo mejorar y eso es excelente".

El club de Eindhoven está solamente un punto por detrás del AFC Ajax en la lucha por el liderato de la Eredivisie y será precisamente ese Clásico del futbol holandés el que reanude la actividad tras el parón invernal el día 10 de enero.