BEISBOL

Erisbel Arruebarruena, listo para volver con Algodoneros de Guasave

El cubano ya se incorporó al equipo, y es seguro, que, de un momento a otro, sea activado

Noroeste / Redacción

GUASAVE._ Uno de los jugadores de los que espera mucho en la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, en el plantel de Algodoneros de Guasave, se llama Erisbel Arruebarruena, quien es un elemento de probada calidad, a quien las lesiones no lo han dejado desarrollar todo el potencial que tiene.

El cubano tuvo una gran presentación, al batear dos jonrones en los primeros cuatro juegos, de cinco, que ha disputado en la campaña, debido, primero, a una severa deshidratación, y en segunda, a un desgarre en el muslo derecho, que fue el que le impidió seguir jugando.

Pero Erisbel ya se incorporó al equipo, y es seguro, que, de un momento a otro, sea activado.

“Gracias a Dios ya estoy de vuelta, y me siento contento de unirme a mi familia, y nada, ya solamente estoy esperando un ultrasonido para ver si sanó o no sanó mi pierna, pero fuera de eso, tanto física, como mentalmente, estoy muy bien”, dijo el cubano.

En lo referente al ultrasonido que se le practicó, ahí se verá si las fibras del músculo ya sellaron.

“En las prácticas no he sentido ninguna molestia, lo cual es bueno, y Dios mediante espero que todo salga a la perfección en el resultado que me den”, mencionó.

El ex Grandes Ligas, solo ha visto acción en cinco juegos, en los cuales, tiene promedio de .273 con dos cuadrangulares y cuatro carreras remolcadas.

La última vez que estuvo en el lineup fue el pasado 21 de octubre, en un duelo en contra de Yaquis de Ciudad Obregón.

Pese a que ha jugado poco, Erisbel está comprometido a poner su aporte en lo que le resta a la primera vuelta.

“Todos estamos enfocados, y sabemos que restan nueve juegos, de los cuales, la meta es ganar cinco. Yo creo que sí se puede, ya que todo mundo sabe lo que tiene qué hacer para poder lograrlo.

“Somos un equipo joven, que tiene las ganas y la alegría para poder lograrlo y en lo personal, estoy haciendo todo lo posible para regresar al terreno y por aportar para que el equipo pueda ganar”, puntualizó.