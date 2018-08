CORRUPCIÓN EN SINALOA

Ernesto Echeverría, el caso que la Fiscalía Anticorrupción debe aclarar

Para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la explicación que se necesita es porque optaron por la suspensión condicional del proceso y que no hubiera sentencia

Marcos Vizcarra

Para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción debe aclarar por qué prefirió que Ernesto Echeverría Aispuro evitara la cárcel a través de una suspensión condicional del proceso.

"En este caso en particular, con esta medida en particular, que es la suspensión condicional del proceso, e imputado, que en este caso el imputado, que en este caso es el Doctor Echeverría, no tiene que aceptar su responsabilidad en el hecho, sino simplemente cubrir lo que la Fiscalía y el juez acepta como reparación del daño", indicó Sergio Avendaño Coronel integrante del Comité.

