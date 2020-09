Ernesto Herrera, el primer mexicano que recibe una vacuna (aún en fase II) contra el Covid-19

El estudio lo realiza la farmacéutica estadounidense Janssen en conjunto con la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) de Estados Unidos

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Ernesto Herrera se convirtió en el primer mexicano en recibir una vacuna contra el coronavirus, en fase experimental.

Televisa informó que Ernesto, de 51 años, recibió la vacuna el 16 de septiembre en Madrid, España, donde vive desde hace varios años.

“En el hospital me volvieron a hacer un examen de sangre y me vacunaron. Al rato empezó a dolerme un poco el brazo, pero me dijeron que es normal”, contó en entrevista con la reportera Irlanda Maya, para Televisa.

Ernesto narró que como parte del estudio debe anotar cada día en una especie de diario su temperatura, su atención, si les duele la cabeza o las posibles reacciones.

“Estoy seguro de que estoy haciendo lo correcto, mis hijos, para que mis hijos aprendan lo que es la solidaridad humana”, dijo.

Opinó que si los seres humanos no aceptaran participar voluntariamente en investigaciones científicas, no tendríamos ahora avances para atender, por ejemplo, algunos tipos de cáncer.

“Alguien lo tiene que hacer, yo no pretendo ser héroe, pero creo que contribuir es parte de lo que debería ser la esencia humana”, indicó.

La vacuna que recibió Ernesto es la AD26COV2-S, se encuentra en la fase 2 de investigación, misma que contempla aplicar 3 dosis a mil 45 adultos sanos de 18 a 70 años de edad.

El grupo de voluntarios incluye a habitantes de Bélgica, Alemania y España.