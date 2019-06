Ernesto Laguardia se convierte en travesti... para obra teatral

El actor de 59 años de edad se dijo sorprendido cuando se vio al espejo con la transformación hecha para su próximo montaje escénico

Noroeste / Redacción

En una imagen viral se ha convertido la de Ernesto Laguardia con un look travesti, incluso hay quien asegura que el actor de 59 años se suma a la lista de actores transexuales, pero nada más fuera de la realidad, ya que se trata de una caracterización para el montaje teatral de “La homofobia no es cosa de hombres”.

Dicha obra de teatro se estrenará el próximo fin de semana en la Ciudad de México y en ella compartirá créditos con Ana Patricia Rojo, Gabo Villalobos, Alexis Ayala, Juan Soler y Gabriel Soto.

En su cuenta de Instagram, @ernestolaguardiaoficial, también ha compartido el video donde se puede apreciar el paso a paso de su transformación total, con la que ha sorprendido en las redes sociales y dejado boquiabiertos a varios de los usuarios de Instagram.

El proceso de transformación de hombre a mujer que tiene que pasar Ernesto Laguardia para dar vida a su personaje es de tres horas y en un video en su cuenta de Instagram compartió lo que tiene que pasar para ser caracterizado.

Before and After..... Después de tres horas quedé listo para el personaje que interpreto en la obra de teatro La Homofobia no es cosa de hombres. Lo que más me apasiona de ser actor es poder investigar y crear a un personaje. El ser actor para mí va más allá de ser el bueno y galán de la historia. Este personaje lo hago con mucho respeto y espero que mi voz como actor sirva para generarlo. El fin de esta obra aparte de divertir al público realmente es generar conciencia al respeto de todo ser humano. Gracias @delarosamakeup por esta increíble caracterización. No se pierdan @lahomofobiamx #ernestolaguardia”, se lee.

El propio intérprete se dijo sorprendido cuando se vio al espejo con la transformación de hombre a mujer, pues dijo no reconocerse al verse interpretar a un travesti en la obra mencionada.

“No pues, la primera impresión es así como, pues un shock. ¡Ni te reconoces! pero... me veo guapísimo”, reveló y bromeó el actor al término de los ensayos de la obra “La homofobia no es cosa de hombres”, en la que interpreta a un travesti.

La trama de la obra “La homofobia no es cosa de hombres”, trata de la vida de cinco hombres que han sido víctimas de discriminación. Mediante monólogos tocan temas como el maltrato, la doble vida, el matrimonio igualitario y la adopción.