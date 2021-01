BALONCESTO

Errores hunden a Carnes Ramoncillo

Los carniceros no pudieron reponerse ante Kitas Team Casa Hogar

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La escuadra de Kitas Team Casa Hogar doblegó 47-41 a Carnes Selectas Ramoncillo, dentro de las incidencias de la Liga de Baloncesto de Segunda Fuerza “I. H. Organic Fruits-Sportwey”.

El torneo tiene lugar en las canchas de Casa Hogar, de la Colonia Constitución, y en el parque lineal Kilómetro Cero.

Ángel Figueroa comandó la ofensiva de los vencedores con 16 unidades y Cristian González vino después con 13. Gadier Guerrero y Javier Peña anotaron 11 cada uno por los carniceros.

En un duelo de muchos puntos, Promant salió airoso 67-64 sobre Blue Devils. El jugador de Delfines de Mazatlán, Bryan Valdez encestó 34 y Roberto Ramírez lo apoyó con 17.

Del lado de los perdedores levantó la mano Armando “Mambito” Tirado con 23 y Henry Rodríguez agregó 16.

Osvel sigue en ascenso en la contienda al vencer 55-49 a Powerade-Octavio Rojas fue el mejor canastero de Osvel con 19 y Eduardo Paredes añadió 16.

Contestaron por los sucumbidos Mario Rodríguez con 19 y Said Cortez con 12.

Torneo STASAM

El cuadro representativo de Administrativo dobló 65-44 a Aseo Urbano Nocturno, en los juegos especiales del Torneo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

Filiberto “Fili” Moreno marcó la pauta en el triunfo con 14 puntos y del lado rival Jorge Tiznado tuvo 33.

ROL DE JUEGOS

Martes 12 de enero

Cancha Kilómetro Cero

Promant vs. Urías Heat

19:15 Horas

Pacific Xtreme vs. Mariscos El Güero

20:45 Horas

Cancha Casa Hogar

Red Skin Mazatlán vs. Storm Girls

19:15 Horas

UAS Old New vs. Chavorrucos

20:45 Horas