Es Adolfo Valdez nuevo integrante de Gigantes de San Francisco

El pelotero originario de Ensenada firmó en el Club Cardones, de la Academia de Beisbol del Pacífico

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Dejando ver una notable emoción, el joven de la Academia de Beisbol del Pacífico, Adolfo Isaac Valdez Villavicencio, firmó este lunes un contrato para pertenecer a los Gigantes de San Francisco.

El pelotero de 19 años, oriundo de Ensenada, Baja California, dio un paso importante en su carrera como beisbolista, pues cada vez se encuentra más cerca de su más grande sueño, que es jugar con un equipo de Grandes Ligas, siendo su primer escalón superado, el formar parte de manera oficial de uno.

Con una sonrisa en su rostro, Valdez Villavicencio se mostró agradecido por poder seguir creciendo dentro del beisbol a nivel profesional y tener un pie más adelante por ir cumpliendo su sueño.

“Estoy muy orgulloso y satisfecho por todo lo que he trabajado, fue todo un camino, todos los años que he jugado al beisbol y gracias a Dios se me dio la oportunidad de firmar con esta gran organización”, dijo.

“Estoy cumpliendo un sueño, desde chiquito pertenecer a una organización de Grandes Ligas, y hoy se me está dando”, añadió.

El joven jardinero central, creció en su ciudad natal, Ensenada, Baja California, donde poco a poco se fue desarrollando, hasta mudarse a Tijuana, donde su desarrolló lo llevó a dar el gran paso y venirse a Mazatlán, para fomar parte de la Academia del Pacífico, el año pasado.

Fue durante el case show que realizó dicha institución, durante el mes de enero, donde los scouts de Gigantes, vieron el talento del joven dentro del campo, mostrando así su interés por firmarlo.

Para Luis Alberto Peña Ortíz, scout en México de los Gigantes de San Francisco, este es un gran logro para la institución, la cual poco a poco se va ganando la confianza de los talentos mexicanos para sumar filas en la organización.

“Esta es nuestra segunda firma con jóvenes mazatlecos y estamos felices, pues creemos que Valdez tiene cualidades y las facultades para poder jugar a un buen beisbol”, dijo Peña Ortíz.

Este contrato significa mucho para nosotros, porque la gente confía más en nosotros como organización y vamos trabajado duro para tratar de llevarnos a los mejores peloteros y prospectos que tiene México”, añadió.

PARA SABER

Esta es la segunda firma que Gigantes de San Francisco ha realizado con jóvenes prospectos de México, siendo la primera la que se realizó con el lanzador yucateco, Luis Montero.