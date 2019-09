Muerte de Alejandra

Es algo perverso manipular con el dolor de una familia para hacerlo ver culpable de una tragedia: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro dijo dolerle la muerte de la joven de 17 años; afirmó tener una relación cercana con la familia, y negó que actualmente se esté iniciando algún proceso jurídico contra el Ayuntamiento

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, dejó claro que a él no le importa si lo atacan mediáticamente o políticamente, pero recalcó que le parece perverso que lo ataquen con un tema tan sensible y con mentiras.

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro expresó que es algo perverso manipular el dolor de la familia de Alejandra con tal de atacarlo políticamente a él, esto luego de las mantas colocadas en el MIA, en las que lo acusaban de asesino por la muerte de la joven de 17 años.

El Alcalde de Culiacán dijo dolerle en el alma la muerte de la adolescente que falleció el pasado 5 de septiembre, al ser atrapada por una alcantarilla.

Añadió que él ha estado en constante comunicación con la familia de Alejandra, y afirmó que no hay ninguna intención de actuar legalmente contra su administración por la muerte de la joven.

El primer Edil lamentó que se esté politizando una muerte que causó tanto dolor a una familia e indignación a la sociedad.

Estrada Ferreiro dejó claro que a él no le importa si lo atacan mediáticamente o políticamente, pero recalcó que le parece perverso que lo ataquen con un tema tan sensible y con mentiras.

"La familia no quiere problemas con nadie, ni con los medios, ni con los abogados, ni con los grupos; conmigo no hay ningún problema, me conocen y son personas muy conscientes... Yo quiero mandar un mensaje a las personas que están atrás de esto, no estoy compitiendo con nadie, o sea, si ellos tienen aspiraciones de algo, son muy libres, tienen su derecho expedito, a mí que no me involucren con eso, yo estoy trabajando nada más", expresó.

"No me importa nada de lo que venga en cuestión electoral o política, estoy trabajando para lo que me eligieron, si alguien anda acelerado por ese tipo de cosas, es su problema...Me pesa en el alma lo que ocurrió, lo siento muchísimo, pero que alguien quiera manipular esto para hacerme culpable de algo, es perverso y no me importa quien sea", criticó.

El Presidente Municipal detalló que la queja ciudadana sí existió para tapar la alcantarilla donde murió la joven, y fue puesta desde hace dos meses; sin embargo, por un error de software, así como humano, no se atendió como era debido, es por ello que la Comuna aceptará toda la responsabilidad jurídica de la muerte de Alejandra.

"Si ocurrió el tema este trágico fue debido a que el sistema de software que se suponía que teníamos en el Ayuntamiento, y que fue pagado por administraciones pasadas, no aparece, entonces llega el reporte al teléfono del Ayuntamiento, lo turnan por el sistema a Obras Públicas, pero la Secretaría de Obras Públicas, que es la que recibe esto, no lo turna a ninguna parte", mencionó

"Lo dejó pendiente, nadie lo atendió, ¿por qué? Por negligencia, por lo que tú quieras, por lo que haya sido, yo dije desde el primer día, reconocemos que hubo una queja, un reporte, tenemos responsabilidad como institución, vamos a cumplir con nuestro compromiso legal con la familia, con quien sea, y lo estamos haciendo", aseveró.