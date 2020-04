Â¿Es buena idea pedir un crÃ©dito en estos momentos?

¿Es buena idea pedir un crédito en estos momentos?

Entérate de por qué debes ser cauteloso al solicitar un crédito en estas fechas.

Noroeste / Redacción

Debido a la emergencia desatada por el COVID-19, las personas que tienen pensado solicitar un crédito deben ser muy cautelosas, advirtió Luis Rubén Chávez, director general de Yotepresto, startup de préstamos entre particulares.

“Las consecuencias reales en materia económica y de empleo están por verse, ya que seguramente muchas personas perderán sus trabajos y tendrán dificultades para cumplir sus compromisos financieros, así que es momento de ser muy prudente con la gestión del dinero”, expresó.

De acuerdo con el directivo, la gente que actualmente no tiene un panorama claro en su empleo o que tenía pensado solicitar un crédito para bienes o servicios no esenciales debería esperar al menos tres meses para evaluar la posibilidad de buscar financiamiento.

“Es puro sentido común, si no te sientes seguro en tu chamba o tu negocio no marcha bien debido a la contingencia que vivimos, no deberías endeudarte. Lo mismo aplica si tenías pensado tramitar un préstamo para comprar algo que puede esperar, que no es de vital importancia”, indicó.

Recientemente, el Banco de México (Banxico) ha recortado la tasa de referencia, lo que, en teoría, debería bajar las tasas en diferentes productos de financiamiento. Asimismo, las instituciones financieras han creado mecanismos para facilitar el pago de tarjetas y créditos bancarios.

No obstante, Chávez dijo que debe analizarse el contexto en el que se están tomando estas decisiones y que, de ninguna manera, deben interpretarse como una invitación para buscar préstamos sin un cuidadoso análisis, tanto de la situación en el país como a nivel personal.

“No podemos aislarnos de la realidad y esa realidad es que vienen al menos tres meses complicados para la economía del país, por eso, ahora más que nunca, tenemos que conocer y respetar nuestra capacidad de endeudamiento, de lo contrario, podemos llevarnos un buen susto”, alertó.

¿Para qué sí pedir un crédito?

El director de la startup dijo que, bajo ciertas circunstancias, solicitar un préstamo sí puede ser una buena idea, incluso en estos momentos.

“Por ejemplo, si tienes tus finanzas bajo control, pero estás pagando intereses por tus tarjetas de crédito o por préstamos bancarios, valdría la pena que revisaras qué tasa te están cobrando, porque tal vez podrías consolidar o transferir tus deudas y pagar menos”, detalló.

La consolidación o transferencia de deudas es una estrategia financiera que consiste en unificar o trasladar los saldos en tarjetas o créditos para pagarlos con una tasa de interés más baja, lo que puede traducirse en un ahorro significativo para las personas.

“Como ya lo dijimos, la situación no está como para seguir pagándole al banco tasas de interés de 50 por ciento o más, si antes de la contingencia ya era buena idea consolidar o transferir tus deudas con una mejor tasa, pues ahora lo es aún más”, expresó.

En ese sentido, Chávez informó que, a través de esta estrategia, la startup ha generado un ahorro de más de 160 millones de pesos en intereses de tarjetas de crédito y préstamos personales bancarios.

“Alrededor del 70 por ciento de nuestros clientes piden un crédito con nosotros para pagar sus tarjetas o préstamos del banco, porque se dan cuenta de que están pagando tasas de entre 50 y 60 por ciento y de que acá pueden obtener una tasa de alrededor del 20 por ciento”, indicó.