Es Carlos Rivera â€˜El Chico del Chalecoâ€™ que reparte comida en CuliacÃ¡n

Es Carlos Rivera ‘El Chico del Chaleco’ que reparte comida en Culiacán

El joven estudiante de enfermería, recorre la ciudad llevando un poco de esperanza a personas de pocos recursos, o que viven en situación de calle

Leopoldo Medina

Por las calles de Culiacán se le ve caminar, y con él, lleva una misión: ayudar a quien lo necesita, brindando un poco de comida a quien no la tiene, su nombre es Carlos Israel Rivera González, mejor conocido como “El Chico del Chaleco”.

El joven oriundo de Culiacán, comentó que la idea de ayudar a otros, empezó cuando supo del caso de la pareja de Culiacán que tras perder su empleo tuvo que salir a las calles a cantar para poder tener algo de dinero y así poder alimentar a su bebé.

“Cuando leí la nota no dejé de pensar en esa pareja, porque yo sé lo que es vivir eso, quedarse sin empleo, sin poder ayudar en tu casa, por ello me di a la tarea de buscarlos, y tras contactarlos nos pusimos de acuerdo y nos encontramos en un super de la ciudad para comprarles el mandado.

“Cuando hice esto, a partir de ahí me propuse una sola cosa, evitar que otras personas pasaran por lo mismo, tuve el privilegio de conocerlos, de ayudarlos, de hacerme su amigo, no hice gran cosa, pero es un comienzo, son una hermosa familia”, señaló Rivera González.

Este acto destacó el joven sinaloense, que actualmente estudia el cuarto año de enfermería en la Universidad de Autónoma de Sinaloa, no será ni el primero ni el último, pues está decidido a seguir ayudando, sin importar que lo critiquen por las buenas acciones que realiza, sin recibir nada a cambio.

“Me consta que hay familias enteras que no tienen qué comer, comencé con una, continuaré con otra, y otra, y otra, haré lo que pueda que esté en mis manos con la ayuda de Dios. No es un reto, mucho menos es un copiar y pegar, es algo que yo Carlos ‘El Chico del Chaleco’ me propuse hacer, porque nada me impide ayudar a aquellos que no tienen nada, y tal vez no sea mucho, pero es un gran comienzo, solo deseo que Dios me permita seguir trabajando, para seguir ayudando”.

La idea del chaleco, explicó, es por su afición a la cultura del anime, y a la saga de Star Wars, por lo que cuando comenzó sus ideas de disfraces y diseños, creó un Chaleco en color gris.

“El chaleco representa el proceso que viví junto con mi mamá desde su enfermedad hasta su muerte, ahora después de cuatro años, decidí usar el mismo color gris. El color representa un término medio entre la alegría, y la tristeza, porque el gris representa aprendizaje”.

Recordó que su mamá murió de cáncer en la mandíbula, y su partida fue el principal detonante para que él se propusiera convertirse en un enfermero, y así poder ayudar a la gente.

Una vez que ayudó a la pareja “El chico del chaleco” continuó su labor, esta vez apoyando a Jesús Torres, conocido como el “Señor de los libros” quien a sus 63 años, con la llegada de la pandemia y el cierre de las escuelas, se quedó sin sustento, cambiando libros por despensas.

La historia llegó a Rivera González, quien una vez más se puso el chaleco, y se enfrascó en una nueva misión, buscar a Jesús Torres y ayudarlo, llevándole algunas despensas.

“No pensé dos veces en ayudar y me comuniqué con él. Fue en ese momento que me di cuenta que podía seguir ayudando a los demás, poner el ejemplo y motivar a otras personas a hacer lo que yo hacía”.

Decidido a ayudar hasta donde se pueda, utilizando sus recursos, dinero que él consigue a través de su trabajo cuidando a otros, como enfermero, este fin de semana, se le vio una vez más entregando comida en los sectores de plaza fiesta, por el caballito en bulevar Zapata, por el sector de la capilla de Malverde, y por las vías del tren, entregando tortas que él mismo prepara.

“No me importa gastarme lo mucho o poco que yo gano con mi trabajo para ayudar a otros, yo no pido dinero, pero si alguien me quiere ayudar, que sea con sus manos, ayudándome a preparar lo que hago de comer para quien no lo tiene, y ya con eso me ayuda mucho”, resaltó.

Si usted desea apoyarlo, puede comunicarse con él al teléfono 6674 946515, o a través de su cuenta de Facebook Carlos Israel Rivera González (El chico del chaleco).