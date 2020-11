Es casi un hecho que todo el ciclo escolar 2020-2021 en la UAS será virtual: Rector

Juan Eulogio Guerra Liera informó que no hay condiciones para volver a las aulas dados los altos contagios de Covid-19 en la entidad, por lo que el próximo semestre que inicia en enero, es muy probable que se comience y termine a distancia

Antonio Olazábal

03/11/2020 | 12:01 AM

CULIACÁN._ Es casi un hecho que todo el ciclo escolar 2020-2021 en la Universidad Autónoma de Sinaloa será impartido de principio a fin de manera virtual, afirmó Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Casa Rosalina.

El universitario detalló que el inicio del segundo semestre en el mes de enero del 2021 será de manera virtual, y no ve un escenario donde los casos de Covid-19 ya hayan descendido lo suficiente para mediados del próximo año como para abrir las aulas a los estudiantes de nuevo.

“Este primer semestre termina en enero, vamos a valorar nosotros qué es lo que sigue, pero yo les adelanto, es una decisión del Consejo Universitario, pero yo les adelanto que prácticamente vamos a iniciar el siguiente semestre de manera virtual”, comentó.

“Vemos muy difícil que podamos regresar de manera presencial, inclusive yo les agradezco a ustedes que podamos estar en este evento, y hemos evitado tener reuniones presenciales para no arriesgarlos y no arriesgarnos, pero hay momentos en los que se tiene que hablar de frente, intentar contestar, y yo creo que es un criterio adelantado, lo vamos a valorar, pero yo creo que este ciclo se va a cerrar de manera virtual”, añadió.

Guerra Liera explicó que en la mayoría del países en el mundo los casos de Covid-19 van a la alza, y que hasta que no haya una vacuna, no habrá certidumbre de si es realmente seguro o no tomar clases en las aulas.

“Están viendo en Europa los repuntes, y mientras los estudiosos e investigadores dicen que se es repunte o rebrote, para el caso es lo mismo, son más casos de contagios, y que eso se da en Europa, pues bueno, hay que irnos a Durango, hay que irnos a Chihuahua, se nos está acercando geográficamente al Estado, pero además en la República donde se ha incrementado el número de casos”, mencionó.

“Nosotros en la Universidad no vamos a regresar si hay la probabilidad de exponer a los estudiantes, a los maestros y a los trabajadores y si es importante, si se nos está acercando geográficamente por Chihuahua, por Durango este repunte tan agresivo, entender que hay que mantener la reactivación económica pero no a costa de la vida de alguno de nosotros”, subrayó.