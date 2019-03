Es comunicaciÃ³n llave bÃ¡sica para ingresar a todo: Zazueta

Es comunicación llave básica para ingresar a todo: Zazueta

María Teresa Zazueta ofreció una conferencia a mujeres por el Día Internacional de la Mujer

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La comunicación es la llave básica para ingresar a todo, pues las personas podrán lograr muchas cosas, tener grandes trayectorias o puestos importantes en las empresas pero si no lo saben comunicar el éxito no se tendrán mejores resultados, dijo María Teresa Zazueta.

“El objetivo de lo que vengo a compartirles es la importancia del lenguaje del éxito, podemos nosotros lograr muchas cosas, tener currículum tremendos o no tan extensos, tener puestos importantes en las empresas pero si no sabemos comunicar el éxito no (se lograrán mejores resultados)”, añadió Zazueta al disertar la conferencia “Lenguaje del éxito en las ventas”.

“Definitivamente la comunicación, y no porque sea comunicadora, ni formadora de comunicadores, definitivamente creo que la comunicación es la llave básica para accesar a todo”.

En la conferencia organizada por la Asociación de Ejecutivos de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia y realizada ayer por la mañana en un salón del Centro de Convenciones, organizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, agregó que los grandes creativos de la mercadotecnia se enfocan en impactar a aquel público que creen que es el meta.

“¿Pero qué pasa?, se nos olvida que la comunicación no llega solamente a aquellos que nosotros queremos, sino hay un nuevo tema que es de lo mundial irse a lo local, tienes que estar conectado con lo mundial y entender que la comunicación llega a los lugares que menos te imaginas”, añadió.

“Quienes se dedica a las ventas se dan cuenta que de pronto reciben un mensaje de un lugar recóndito de África sobre su producto y dicen me están viendo allá, llegó mi nota, llegó mi comentario a esos lugares que ustedes no pueden imaginar, entonces tenemos que pensar la comunicación de lo global pero bajarlo a lo local”.

En su exposición manifestó que el cuerpo comunica cosas, la cabeza abajo es que es una persona que se siente menos que otra, la cabeza ladeada representa que está buscando apoyo y dependiendo del lado que sea, a la derecha es del papá y a la izquierda de la mamá, además se puede comunicar mucho con una foto.

“Es muy importante saber que si nosotros queremos tener una imagen de éxito requerimos de elementos muy específicos, nosotros somos seres integrales, necesitamos la parte del sentido de vida, yo no puedo saber a dónde llegaste y no sé a dónde quiero llegar”, expresó la conferencista.

“...Nuestra imagen trasciende más allá de nuestro lugar de trabajo, nuestra imagen trasciende más allá de lo que nosotros creemos que es la parte íntima, yo no puedo decir que soy defensora de los derechos humanos y tratar mal a la persona que me apoya en la casa, yo no puedo decir que soy defensora de la familia y que mis hijos sean todos llenos de traumas y de dolor porque mamá es exitosa por fuera y en la casa no lo sea, tiene que haber congruencia”.

Por ello recalcó que al hablar de comunicación no es solamente vivir y entender cómo se van a transmitir los mensajes, sino también ser congruentes con uno mismo, pues lo que uno es se nota, no se puede aparentar otra cosa y vivir de una forma diferente porque si la gente lo nota se dará cuenta que se es incongruente y la incongruencia provoca desconfianza.

“¿Y cuál es el elemento más importante que ustedes tienen?: la confianza, la credibilidad y el valor”, subrayó Zazueta, entre otros puntos.