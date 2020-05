Es de sabios cambiar de opinión: AMLO, sobre el pago de Walmart al SAT. Y otras más pagarán, dice

“Reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión”, indicó

Sinembargo.MX

26/05/2020 | 08:46 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que “es de sabios cambiar de opinión” en referencia al pago que hizo Walmart por 8 mil 079 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo debía desde 2014. Señaló que otras empresas que adeudan pagarán y celebró que entiendan que en México ya no habrá condonaciones de impuestos, una marca de los gobiernos anteriores.

“Una buena noticia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar”, comentó.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano consideró que “no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño, no es de gente inteligente el no saber rectificar”. Por ello, destacó se esté dando apoyo y solidaridad ante la crisis que se vive por la pandemia de la Covid-19.

"Imagínense lo que significó que mujeres que tenían que dar a luz en hospitales del Seguro Social o del Insabi [Instituto de Salud para el Bienestar] ahora están siendo bien atendidas en hospitales privados por un convenio que no tiene fines de lucro. Esto es único, como lo de ayer, cómo van a seguir dándose estas manifestaciones de solidaridad”, añadió.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reveló que las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos. También informó que existen otras empresas con adeudos que se están poniendo al corriente, “por eso no se nos cae la recaudación y al no caerse la recaudación, pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces sí es importante”.

“Todas están en vías de arreglo, la mayoría no quieren pleito, quieren arreglo y eso lo celebro y lo reconozco porque no se trata de ir a tribunales si no se cumple con lo establecido en la ley, entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales y tampoco ya es el tiempo de que con prácticas dilatorias se llevaban todo el sexenio en juzgados y al final ganaban o se condonaban los adeudos”, precisó.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal destacó que ahora no es así porque si hay jueces que están archivando estos casos, lo va a dar a conocer a la opinión pública.

“Ya no se acepta la impunidad y además ya es otro el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre íntegro, recto, honorable. El Fiscal General, lo mismo, Alejandro Gertz Manero. Eso nos ayuda muchísimo”, indicó.

Asimismo, recordó que había despachos que hacían su “agosto” con los empresarios para no pagar impuestos. “Despachos fiscales famosísimos, decían los empresarios, decían las corporaciones. Nos mandaban a decir que estaban muy fuertes sus casos. Entonces les contestábamos que no, que incluso en algunos casos había defraudación fiscal y que se tenía que actuar penalmente”, señaló.

“Ahora ya no, los mismos directivos ya no están confiando en los despachos y van ellos personalmente al SAT a hablar con la directora y a decir ‘a ver, explíqueme, debo o no debo’. Ahí se les explica y se les muestra porque hay auditorías y se tienen todas las pruebas. Y ellos llegan al convencimiento de que lo mejor es buscar el acuerdo y esto ayuda mucho a la recaudación, a la Hacienda Pública y mi reconocimiento a Walmart, porque estamos hablando de una empresa de regular tamaño, pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas, irnos a tribunales. En vez de eso, decidieron revisar las cuentas y aceptarlo”, expuso.

La empresa de supermercados Walmart de México y Centroamérica dio a conocer el lunes un acuerdo con el SAT para pagar 8 mil 079 millones de pesos (unos 358 millones de dólares) y concluir “asuntos fiscales sustanciales”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este martes.

En un comunicado emitido este día por la Bolsa Mexicana de Valores, la firma indicó que el acuerdo “incluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips previamente divulgada y otras cuestiones fiscales sustanciales”.

En la nota, la cadena de supermercados informó a sus accionistas y al público inversionista en general lo acordado con el SAT y el pago que llevó a cabo este día.

La empresa señaló que el pago se registrará en el estado de resultados consolidado del segundo trimestre del año, que corresponde a los meses de abril, mayo y junio de 2020.

A mediados de febrero, el SAT demandó a Walmart de México y Centroamérica el pago de impuestos por más de 10 mil 500 millones de pesos (466 millones de dólares) por presuntas diferencias en las contribuciones de la venta de la división Vips a la operadora de restaurantes Alsea en 2014.

En la citada transacción entre Alsea y Walmart, la minorista vendió a la operadora de restaurantes y cafeterías 362 restaurantes, de los cuales 263 fueron Vips, 90 El Portón, siete Ragazzi, y dos La Finca, ello por un monto de 8 mil 200 millones de pesos, unos 364 millones de dólares.

La empresa replicó que contaban con elementos para sostener la validez de la operación y que evaluaría sus alternativas legales para impugnar esta resolución, ya sea por la vía administrativa o legal.

Este lunes, el SAT informó que a pesar de un eficiente proceso de devoluciones de impuestos, “aún existen contribuyentes (la mayoría del grupo de grandes contribuyentes) que presentan solicitudes donde se detectan inconsistencias, faltantes de información en el origen del saldo o riesgos de elusión fiscal, entre otras prácticas en perjuicio de los mexicanos”.