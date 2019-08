Piden poner candados en Cabildo abierto

Es desgastante escuchar las mismas peticiones en cabildo abierto: Regidora del PRI

Antonia Sarabia Ibarra opinó que se deberían de organizar mejor para que los habitantes de un lugar no pasen las mismas solicitudes una y otra vez, a lo que Estrada Ferreiro le respondió que eso no era posible, ya que se tienen que escuchar a todos los ciudadanos

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Antonia Sarabia ibarra, Regidora del Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento de Culiacán, pidió al Alcalde que las personas que tengan las mismas peticiones que otras en el Cabildo Abierto se organicen para que no se repitan en las sesiones, dado que es muy desgastante para ellos escucharlas reiteradamente.

La Regidora priista indicó que normalmente la ciudadanía pide lo mismo, es por ello que sugirió que personal del Ayuntamiento haga un consenso de quién pedirá lo mismo y quien no, esto debido a que les es muy desgastante escuchar a todos los ciudadanos en la sesión de Cabildo Abierto.

"Por ejemplo si vamos a Jesús Maria, que no pida el mismo tema la directora de la escuela, el padre de familia, el vecino, y por ejemplo, si van a pedir una techumbre, lo piden tres personas y hacen uso de la voz, para pedir la misma techumbre, o para pedir alguna obra, o problemática de cierta comunidad", explicó.

"Le voy a pedir a quien corresponda que esté al pendiente de que por ejemplo, a veces hay 100 participantes, o 90 participantes, pero de ellos son muy repetitivos, entonces se alargan las reuniones y más cuando es un lugar lejos, entonces que por favor a quien corresponda, que den indicación para que revise qué puntos se van a tratar y si se trata de lo mismo, que pueden pararse la directora, el padre de familia o el síndico, pero que uno nada más tenga el uso de la voz, porque en ocasiones es demasiado desgastante escuchar la misma petición de tres o cuatro personas", agregó.

En ese sentido, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, le dijo que no podía hacerse eso, ya que toda la ciudadanía tiene derecho a expresar sus necesidades, pero recalcó que entendía el sentido de su petición.

"Tiene sentido su petición, pero no podemos limitarle a la gente que pida, o no hable lo mismo, sin embargo es entendible, podemos intentarlo, pero no podemos prohibirlo definitivamente, cada quien quiere pedir lo que quiera, a veces alguien pide una techumbre, pero también pide drenaje, piden la techumbre pero también piden agua potable, piden la techumbre y una barda perimetral...Pero así como prohibición no podemos hacer", detalló.

Más tarde Sarabia Ibarra negó que ella quisiera prohibir a la ciudadanía su participación en los cabildos abiertos, sin embargo es muy común que en estas sesiones se repitan las peticiones, es por ello ve la necesidad de organizarse de mejor manera.

"Por ejemplo, ahorita con las tecnologías, yo puedo tener una computadora, o una laptop, si viene una persona y me dice ' voy a pedir una techumbre' entonces yo ya lo tengo registrado, porque va a ser el próximo que viene, pero ya vino el director, ya vino el maestro, y me dice que quiere esa techumbre también, yo ya puedo decirle a la persona 'director, ya vino el maestro José García, que ya peticionó eso, si gusta lo puede acompañar', mencionó.

"Jamás hablé de prohibirle a la gente que haga el uso de la voz, osea, lo quiero hacer extensivo para que no se vaya a distorsionar, sobre todo para los medios, que yo no estoy prohibiendo que la gente tenga el uso de la voz, al contrario, mientras que la gente tú le des el uso de la voz, eso es comunicar y es que la gente te puede escuchar, sino que sea más óptimo y organizado el tema, para que les quede claro cuál fue mi petición", detalló.

Ante ello, el primer Edil le refrendó que no se podía hacer eso, debido a que es un derecho constitucional el que la gente exprese sus necesidades.

"Hay un artículo en la Constitución que creo que es el octavo, y el primero también, de derechos humanos, del derecho petición, que dice que no podemos negarles que repitan lo mismo, lo mismo y lo mismo ¿Qué hacemos? Yo entiendo su postura, y estoy de acuerdo con ella, pero yo no puedo decirle a alguien elimina esto, y pon nada más lo otro", subrayó.