Es el estilo de juego que tambiÃ©n me encanta: Christian Zazueta, refuerzo de Tomateros

Es el estilo de juego que también me encanta: Christian Zazueta, refuerzo de Tomateros

El utility tuvo una campaña altamente exitosa en la caja de bateo

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El refuerzo de Tomateros de Culiacán para los playoffs, Christian Zazueta, se adapta rápidamente al estilo de juego del equipo guinda.

“Vengo, gracias a Dios físicamente bien, vamos a ponernos en la disposición de lo que el mánager ocupe y pues que hay que robar, hay que salir, que jugar agresivo… Es el estilo de juego que también a mí me encanta, estar en base y poder agarrar la base extra siempre, entonces, vamos a adaptarnos al sistema”, afirmó Zazueta tras su primera práctica con Tomateros.

El utility tuvo una campaña altamente exitosa en la caja de bateo con Mayos de Navojoa. Su promedio de .314 le permitió finalizar séptimo en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Además, impuso marcas personales para una campaña en hits (71), dobles (10), BB (7) y robos con una decena.

“Trabajé mucho esta temporada y lo más importante es que se me dio la oportunidad desde un principio y supe aprovecharla, yo sabía que cuando uno se mantiene trabajando, tienes chance de llegar a donde tú quieres, se me dio este año y mira qué gran oportunidad me da Dios de jugar con este gran equipo”, expresó.

Ésta será la segunda experiencia de Zazueta como tomatero, ya que en la campaña 2015-16 fue parte de la novena guinda durante ocho duelos. En total, se fue de 18-6 (.333) con HR, 3 CI y par de bases robadas.

“Ese año, yo estaba en la Liga Invernal y también venía con mucha hambre, con muchas ganas de triunfar, aunque estábamos en la pelea por calificar (sic), di mi 100 por ciento, gracias a Dios se me dieron las cosas este año y vengo con la misma mentalidad de aportar mi granito de arena y lo más importante es que el equipo gane”, reflexionó sobre aquella experiencia.

CONVIVEN PREVIO AL INICIO DE LA POSTEMPORADA

Tomateros practicó un par de horas, previo a un convivio en el terreno, en el que degustaron algunos alimentos, acompañados de sus familias.

Este jueves el equipo arranca su ruta final hacia el campeonato número doce. El duelo será a las 19:35 horas de Culiacán, con Anthony Vásquez en la lomita. Por los Águilas de Mexicali, el lanzador anunciado es Javier Solano.