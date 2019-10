Es el mejor arquero del mundo: Héctor Miguel Zelada sobre Memo Ochoa

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ En el marco del aniversario 103 de las Águilas del América, Héctor Miguel Zelada habló sobre el presente de los de Coapa.

Cobijó a Francisco Guillermo Ochoa, para Zelada, Memo es el mejor guardameta del mundo bajo los tres palos y no ve que este pasando por una crisis o mal momento.

“Memo es y será un gran arquero, no hay que juzgarlo por estos partidos, hay que darle tiempo. Ochoa es el mejor arquero del mundo, un gran atajador en su zona de confort, tiene unos reflejos terribles, pero él jugó en equipos chicos, donde los equipos chicos lo exigían 30 o 20 veces por partido y por supuesto atajaba 20”, mencionó en entrevista para ESPN.

Gracias @ClubAmerica gracias @eazcarraga por habernos echo pasar un día maravilloso junto a muchos de mis queridos compañeros. pic.twitter.com/M5roi66DV2 — Héctor Miguel Zelada (@HMiguelZelada) September 28, 2019

El único error que le reconoce Héctor Miguel a Ochoa, fue en el gol del empate contra los Pumas.

“Acá en el América hay que atajar tres o cuatro, o dos, las que llegan y es lo que le está pasando. No es que Memo esté cometiendo errores, es una cuestión de percepción. Ochoa falló en un gol contra Pumas, tuvo un error de técnica, pudiera evitar otro gol con alguna salida, echarle la culpa como tal, no”, explicó el héroe americanista de la final 83-84 contra Chivas.

CRUZ AZUL 5-2 AMÉRICA

Zelada aceptó que La Máquina fue superior a las Águilas en el último Clásico Joven, aunque para él todo se derivó por la expulsión de Roger Martínez.

“Para mí, no hay ninguna preocupación por haber perdido cinco a dos, fue por una expulsión tonta de Roger. Ha sucedido en otras ocasiones que Cruz Azul no le ha podido ganar, pero en esta ocasión supo aprovechar el momento y sacó un gran resultado. Para mí no hay ninguna preocupación”, puntualizó el ex guardavallas.

