Es El Quelite la sindicatura mÃ¡s pujante de MazatlÃ¡n; inauguran sus letras de colores

Es El Quelite la sindicatura más pujante de Mazatlán; inauguran sus letras de colores

Las nuevas letras tuvieron un costo de 200 mil pesos y están ubicadas junto a la iglesia del pueblo

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El Quelite, la sindicatura más pujante de Mazatlán, ya tiene sus propias letras, como las que distinguen a los destinos turísticos.

En este lugar el secretario de Turismo del Estado, Óscar Pérez Barros; y el Acalde, Luis Guillermo Benítez Torres, develaron esas letras que serán un atractivo en la pintoresca comunidad de calles empedradas; también asistieron vecinos y el conocido Marcos Osuna, empresario dueño del restaurante campirano más importante de la región, el que ha dado realce a la zona.

Las coloridas letras están hechas de metal y costaron 120 mil pesos, la inversión la aportó el Estado, a través de la Secretaría de Turismo. Desde este viernes lucen en plena calle principal, al pie de su parroquia.

Durante el acto público de inauguración, el Alcalde Benítez Torres reiteró el compromiso de hacer más por la zona rural, como lo ha expuesto en otras giras de trabajo.

Y llamó a El Quelite el corazón de Mazatlán.

En esta comunidad hay cerca de dos mil habitantes, y su principal actividad económica es el turismo y la agricultura.

“El restaurante nos da mucho, ahorita está buscando a mucho joven para trabajar, también contrata a las señoras para hacer parte de la comida, de los antojitos; pero más que eso le da trabajo a la gente que hace quesos, tamales, dulces. En esta región también le venden al restaurante el tomate, fruta, maíz, hay que reconocer que el restaurante es muy importante, da mucho trabajo”, comentó una vecina.

El Quelite fue reconocido por autoridades como zona pujante del puerto que será parte de un corredor turístico en un proyecto futuro, eso permitirá comercializar más los productos regionales, pues a la fecha ya existe un tianguis turístico.

Al respecto, el secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros, precisó que mantendrán el impulso de destinos como El Quelite que buscan ser Pueblo Mágico, ya que esta sindicatura ha buscado el distintivo desde hace años.

“Vamos a apoyar a todos los pueblos mágicos, ahorita está parado el programa y no quiere decir que no los estemos apoyando, vamos a apoyar al igual que los pueblos señoriales... está Choix con sus girasoles, Villas de Ahome, y también vamos a buscar una figura cómo los apoyamos y qué nominaciones, veamos lo positivo ¿por qué todos quieren?, porque la estrategias están funcionando, no nada más son las letras, las letras vienen de la mano de un trabajo conjunto donde detectamos los detonadores”, comentó.

Actualmente, dijo, también hay letras turísticas en Las Glorias y en Choix, zonas ancla en la zona norte de Sinaloa.

El Secretario reconoció que en el trabajo de El Quelite se ha involucrado a la ciudadanía y empresarios para impulsar zonas con potencial.