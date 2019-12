Es evidente que hace falta redoblar las estrategias de seguridad en el país: Serna Valdés

José Antonio Serna dice que se ha visto vulnerado el estado de Derecho y cuestionado el papel de la propia autoridad

Belizario Reyes

Ante los hechos violentos y delictivos que se han presentado en el país durante el primer año del actual Gobierno Federal es evidente que hace falta redoblar las estrategias de seguridad y modificarlas porque se ha visto vulnerado el estado de Derecho y cuestionado el papel de la propia autoridad, manifestó el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”.

“En materia de seguridad a nivel federal es latente y visible por todo mundo que hace falta redoblar las estrategias y modificarlas porque hemos visto en algunas situaciones que han ocurrido a lo largo de todo el territorio nacional en donde se ha visto vulnerado el estado de Derecho, se ha visto cuestionado el papel de la propia autoridad como garante de la Constitución y de nuestra soberanía como nación”, agregó José Antonio Serna Valdés en entrevista.

“(Lo anterior) pues aparentemente se pierde el control de diversos territorios a lo largo y ancho del país y se cuestiona el tema de la autoridad y con ello provocándose vacíos de autoridad en el propio país, ésto alienta y confunde a las propias personas ciudadanas y acarrea una serie de extorsiones, de amenazas, de debilidades que ponen en evidencia la falta o el débil estado de Derecho en el que se vive”.

Dijo que esa situación provoca que los propios ciudadanos ya no acudan ante las instituciones correspondientes para averiguar algún delito o alguna controversia para tratar de solucionarla por medio de los tribunales, sino que procuran otros poderes de facto para solucionar sus controversia, o en el panorama de las aguas revueltas surgen entre particulares ajustes de cuentas en vez de apelar por justicia ante las instituciones correspondientes.

Al ver esos vacíos de autoridad en los tres órdenes de gobierno aparenta, y esa es la percepción que la sociedad tiene, pierde la fe en las instituciones el ciudadano común para poder solucionar sus conflictos de una manera eficaz.

“Por ello es importantísimo que las autoridades en los tres niveles de gobierno cumplan con lo que aceptaron y protestaron al momento de asumir el cargo correspondiente, primeramente el cumplir y hacer que se respete la Constitución y las demás leyes que de ella emanen, que asuman su posición de jefes de Estado y no simplemente sean líderes morales y con ello enfrentar todas las consecuencias de la responsabilidad del cargo”, subrayó el dirigente de abogados.

“Si no cualquiera pudiese ser aspirante a esos lugares, porque vemos primero como pelean diversas fuerzas políticas o personajes por ganar una elección para tener y pelear un cargo público y una vez que lo conquistan pareciera que no lo pelearan igual y no lo defienden igual pues se ven esos vacíos de autoridad y el Estado debe velar en hacer cumplir las leyes y con ello que impere el estado de Derecho”.

Lo anterior, recalcó, porque si no se corre el riesgo de que en el país se presente un pueblo sin ley y ello trae muchas consecuencias, trae problemas a los sectores productivos, de turismo, social, estudiantil, de maestros y hacia la inversión al generar esa percepción a nivel internacional y ello acarrea una falta de crecimiento económico, lo que afecta a todos los mexicanos sin distingos.

Con relación a la Guardia Nacional que ya lleva más de cinco meses en operaciones Serna Valdés expresó que hasta el momento no se ha tenido la respuesta esperada y se sabe que es de reciente creación.

“Y esperamos que el Presidente (de la República), con respecto a la Guardia Nacional de el resultado que se espera, sin embargo, es evidente que necesita haber una coordinación entre todas las corporaciones y tomar políticas en las que participen todas y cada una de ellas para el reforzamiento de la seguridad”.

“Por eso es importante en cada rincón del país los Consejos de Seguridad Pública correspondientes donde participan sectores, líderes de opinión y ciudadanía distinguida que participa, que reclama y que evidencian cuando no se está dando el resultado esperado y que además pueden sumarse en los esfuerzos y estrategias que se asumen con este rubro”.

Porque están plenamente convencidos los profesionistas del Derecho que para que un Gobierno de resultados debe de estar en mancuerna y de la mano en su actuar con la sociedad, tiene que buscar estrategias en donde la sociedad participe, reiteró Serna Valdés.