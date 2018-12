ACUSACIÓN

Es falso el delito que se me imputa: Chapman

Asimismo, criticó que se ha violentado su derecho de presunción de inocencia

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Cobijado por una multitud en el salón de Cabildo, y rodeado por sus principales colaboradores, el Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, ofreció una rueda de prensa para declararse inocente de la denuncia por amenazas que interpuso en su contra la Síndico procuradora, Angelina Valenzuela Benítez.

"Ante la denuncia que hizo la Síndico procuradora, a la Fiscalía y a los distintos medios de comunicación, en donde me acusa del delito de amenazas, quiero aclarar que es falso el delito que se me imputa, y lo demostraré en el momento procesal oportuno", declaró.

Asimismo, criticó que se ha violentado su derecho de presunción de inocencia, y acusó que se ha incurrido en un delito al quebrantarse la reserva sobre la identidad del imputado y los datos de investigación, según los artículos 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 210 y 211 del Código Penal Federal.

"Se hace evidente que me están violentando el derecho de presunción de inocencia, ya que me están atribuyendo un delito del cual apenas va iniciando una investigación. De igual manera, no se respeta la secrecía de la carpeta de investigación, ya que como se ha hecho evidente, se han difundido diversas imágenes de la misma", señaló.

En este sentido, solicitó "amable y humildemente" a los medios de comunicación, que traten el tema con respeto al marco jurídico y al ordenamiento legal.

"Dejemos que nuestras autoridades investiguen lo conducente, y una vez resuelta la investigación, y demostrada mi inocencia, daré las declaraciones pertinentes a los medios de comunicación masiva", dijo.

Chapman Moreno comentó que su familia "se ha dedicado exclusivamente a vivir en paz", y le inculcaron "los más altos valores morales", por lo que "nunca ha pensado siquiera en lastimar a un ser humano".

Al concluir su mensaje, el Alcalde dio por terminada la rueda de prensa sin admitir preguntas, ante los aplausos y vítores de quienes abarrotaron el salón de Cabildo.

También le cantaron "Las Mañanitas" por su cumpleaños número 51, y luego la de "El rey".