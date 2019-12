Es falso que administraciÃ³n municipal haya hostigado a presidente de Grupo Alerta, dice el Alcalde de MazatlÃ¡n

Es falso que administración municipal haya hostigado a presidente de Grupo Alerta, dice el Alcalde de Mazatlán

Hostigamiento es el que tengo yo a través de una estación de televisión, sostiene Luis Guillermo Benítez Torres

Belizario Reyes

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que es falso que la administración municipal que encabeza haya hostigado al presidente del Grupo Alerta, quien lidera el desarrollo inmobiliario Camino al Mar y al Observatorio Ciudadano, y por el contrario dijo que el hostigado es él a través de una estación de televisión.

"Eso es totalmente falso, hostigamiento el que tengo yo a través de una estación de televisión", agregó ayer por la tarde en entrevista tras entregar equipo y uniformes a trabajadores de la Planta Potabilizadora Los Horcones, al sur de Mazarlán.

Agregó que en su momento se suspendió el proyecto inmobiliario Camino al Mar por la muerte de un trabajador en un accidente.

Como se informó públicamente en su momento, para el Ombudsman Intercamaral de México, hubo un hostigamiento sistemático del Gobierno municipal de Mazatlán a los desarrolladores de Camino al Mar como consecuencia de los señalamientos de Observatorio Ciudadano a la administración encabezada por Benítez Torres.

De esa manera esta nueva figura nacida de la Confederación Patronal de la República Mexicana respaldó el pasado martes a Rodolfo Madero Rodríguez, presidente del Grupo Alerta, quien está al frente de Camino al Mar y Observatorio Ciudadano.

Aunque la obra ya fue reactivada después de 20 días de suspensión y la oferta de trabajar juntos por parte del Alcalde, el pasado martes Madero Rodríguez no descartó acciones legales en contra de la Comuna por las pérdidas ocasionadas al desarrollo.

Ayer en entrevista el Presidente Municipal dijo que él ya le dio la vuelta a la hoja en este tema.

"Yo ya le dí vuelta a la hoja, yo hago a un lado la soberbia, hago a un lado todo por Mazatlán, yo estoy trabajando por Mazatlán, la mayoría de los empresarios están trabajando a favor de Mazatlán y lo invitamos, ya le tendí la mano (a Madero Rodríguez)", continuó Benítez Torres.

"Ya a través de dos emisarios lo busqué para platicar y hoy quiere demandarnos pues que nos demande, está en todo su derecho".

SE BUSCARÁ NEGOCIAR PAGO A NAFTA

Ante el fallo de un juicio legal que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar 141 millones de pesos a Nafta por suspenderle la construcción de una gasolinera en este puerto luego de un juicio de amparo interpuesto por un ciudadano, el Alcalde expresó que se buscará un acuerdo para pagar, pero no con el dinero ahorrado.

"Eso no nos preocupa, de los recursos que tenemos no va ser, imagínese que ahorres para que pagues lo que se robaron otros o lo que hicieron mal otros, ¿verdad que no es justo?, pues aquí venimos a hacer justicia y de ese recurso no va a salir", enfatizó Luis Guillermo Benítez Torres.

"Así es que quien ganó ese juicio pues tendrá que llegar a un acuerdo con nosotros y si ocupamos toda la vida para pagarles toda la vida, pero de esta administración, del dinero que ahorramos gracias a la honestidad no lo vamos a dar".