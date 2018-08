Es Ha Ash el 'doctor corazÃ³n' de las mazatlecas

CONCIERTO

Es Ha Ash el 'doctor corazón' de las mazatlecas

Las hermanas Hanna y Ashley dan consejos para el mal de amores, durante su show en el puerto

Félix Rodríguez

05/08/2018 | 02:35 AM

Las penas de amor fueron sanadas con los consejos que las hermanas Hannah y Ashley ofrecieron a sus seguidoras, durante su concierto en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

La actuación de las cantantes nacidas en Estados Unidos, como parte de su gira "100 Años" arrancó alrededor de las 21:35 de este sábado, con el tema "Estés en donde estés".

Aunque las integrantes del dueto Ha-Ash son hermanas, Hannah es muy distinta a Ahsley. La primera está felizmente casada, es "modosita" en el escenario y en su vestimenta. Esta noche lució su pelo recogido y portó un corto vestido negro con piedrería en los hombros, con botas negras arribita de las rodillas. Ella es de movimientos discretos mientras canta.

Ashley es la rebelde del dueto. La soltera. Más alta que su hermana y de pelo corto, vistió bllusa y pantalón ajustados color negro con aplicaciones plateadas. A ella el escenario le quedó chico, se desplazó, brincó y sacudió su cuerpo.

El concierto continuó con "De dónde sacas eso" y "Amor a medias".

Ambas saludaron y agradecieron al público y le pidieron disfrutar de su actuación y que esta sirviera de desahogo para el mal de amores.

El concierto, en el que las canciones son las historias creadas a partir del enamoramiento de Hannah y los desaciertos amorosos de Ahsley, serían la catarsis.

El público, en su mayoría por jovencitas, aceptó a invitación y cantó junto con ellas uno de sus temas más dolidos: "Sé que te vas".

El primer consejo fue no desear mal a nadie porque se regresa. Sin embargo, siempre es bueno desearle algunas cositas malas al ex novio, e interpretaron "Ojalá".

Otra recomendación de parte de Ashley, que dijo es por su experiencia, fue que salen a beber, no lleven el celular consigo. "Cuando hay alcohol en el orgnismo, se olvidan todas las cosas malas que nos hicieron", aseguró Ahsley y luego cantaron "Dos copas de más" y continuaron con "Eso no va a suceder".

"Qué hago con mis labios si me ruegan, qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso, qué hago con noches, qué hago con mis días, qué hago con tu esencia que se aferra a la mía", es el coro del tema "Qué hago yo". Ellas cantaron la mitad, la otra parte, el público. Sin duda, este fue la canción más ovacionada.

Del desamor pasaron al enamoramiento y cantaron "Me entrego a ti". De ahí pasaron a la burla con un tema que fue inspirado por un ex de Ashley, "que tenía chiquita la autoestima": "No pasa nada".

El tercer consejo llegó, y el más sano. "Si alguien aquí está en una relación en la que no le están correspondiendo, suéltala. Es seguro que para ti hay algo mejor allá afuera. Pero antes suelta", dijo la cantante e interpretaron Te dejo en libertad".

Continuaron con "Ex de verdad" y "Odio amarte", ambos moviditos que sirvieron para poner a bailar al.público y sacudir la atmósfera de los dolorosos recuerdos de amores mal correspondidos.

"100 años", canción que hicieron a dúo con Prince Roy y que da nombre a su gira, anunció que el final del concierto estaba cerca.

Las hermanas agradecieron a los asistentes. "Ustedes son el ejército de amor que hacen posible que Ashley y yo estemos aquí arriba del escenario...", expresó Hannah.

Unos disparos con tiras de papel multicolor ambientaron la melodía "No te quiero nada", con la que se despidieron mientras el público pedía otra.

Las pantallas formaron un enorme mural con antiguos cuadros con fotografías, creando un sentimiento de nostalgia, especial para cantar " Perdón, perdón".

El cierre fue una fiesta. Con "30 de febrero", segundo corte promocional de su más reciente disco, pusieron a bailar a los asistentes mientras la pirotecnia iluminó el cielo.