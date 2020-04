Es hora de fusionar la ATP y la WTA, dice Roger Federer

Roger Federer pidió el miércoles una fusión entre ATP y WTA, los entes que dirigen los circuitos masculino y femenino del tenis, en medio de la inactividad en el deporte debido a la pandemia de coronavirus, que ha dejado a muchos tenistas de bajo ranking sin ingresos para vivir.

La temporada de tenis se suspendió en marzo debido al Covid-19 y la pausa continuará al menos hasta mediados de julio, privando de ingresos a los jugadores de ranking inferior, que dependen únicamente de lo que ganan en los torneos.

“Me preguntaba (...) ¿soy el único que piensa que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se unan y sean uno?”, dijo el ganador de 20 títulos del Grand Slam en Twitter. “Me imagino una fusión entre la WTA y la ATP”.

“No estoy hablando de fusionar la competencia en la cancha, sino de fusionar los 2 órganos de gobierno (ATP y WTA) que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres”.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

El tenis goza de una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, pero su manejo sigue siendo frágil, con hasta siete asociaciones que dirigen diferentes aspectos del deporte.

“Éstos son tiempos difíciles en todos los deportes y podemos salir de esto con 2 entidades debilitadas o 1 entidad más fuerte”, sostuvo el suizo.

Los comentarios de Federer en las redes sociales tuvieron muchos “likes” de tenistas, tanto hombres como mujeres, en cuestión de minutos.

“Estoy de acuerdo, y lo he estado diciendo desde principios de la década de 1970. Una voz, mujeres y hombres juntos, ha sido mi visión para el tenis”, dijo en Twitter la estadounidense Billie Jean King, quien creó la WTA en 1973. “La WTA por sí sola siempre fue el Plan B. Me alegra que estemos en la misma página. Hagamos que esto suceda”.

I agree, and have been saying so since the early 1970s. One voice, women and men together, has long been my vision for tennis.

The WTA on its own was always Plan B.

I’m glad we are on the same page.

Let’s make it happen. #OneVoice https://t.co/FHbQHLiY6v