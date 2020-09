Es hoy la entrega de los Premios Ariel

La ceremonia 62 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se hará de manera virtual por la pandemia del Covid-19; destacan ‘Ya no estoy aquí’, ‘Polvo’ y ‘Esto no es Berlín’

Noroeste / Redacción

27/09/2020 | 12:27 AM

Pese a los pronósticos negativos por la pandemia por el Covid-19, este año se inscribieron 157 películas, entre animaciones, documentales y ficciones, 68 de ellos largometrajes nacionales, 12 largometrajes iberoamericanos y 77 cortometrajes para ir en busca del Ariel, el máximo reconocimiento del cine mexicano que este día realizará la entrega de los premios de manera virtual.

Aunque todo parecía perdido por la pandemia de Covid-19, la ceremonia 62 de los Premios Ariel se realizará de manera virtual, algo muy semejante a lo que se vivió el domingo pasado en los Premios Emmy en Estados Unidos, señala el diario Vanguardia en su portal de internet.

El Premio Ariel es concedido anualmente en reconocimiento de los profesionales de la industria cinematográfica mexicana: directores, intérpretes, técnicos y productores. Esta peculiar edición será transmitida a las 20:00 horas a través del Canal 22 y en Facebook Live de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El evento será conducido por la actriz mexicana Verónica Toussaint y el productor y director Roberto Fiesco, ambos galardonados en años pasados por este premio. Además, el Ariel de Oro a la trayectoria será otorgado a la actriz María Rojo y a la compositora Lucía Álvarez.

LAS MÁS NOMINADAS

“Ya no estoy aquí”, “Esto no es Berlín” y “Polvo” son las películas con mayor numero de nominaciones, incluido el más peleado de la noche: Mejor Película. Recordemos que “Ya no estoy aquí”, que actualmente se encuentra disponible en Netflix, fue la más nominada con 13 menciones, incluyendo las categorías de Mejor Dirección y Mejor Guión Original para Fernando Frías. La historia sobre un grupo de jóvenes de la norteña ciudad de Monterrey, cuya pasión es bailar cumbia colombiana, se llevó dos nominaciones en el apartado de Mejor Revelación Actoral para Juan Daniel García y Coral Puente y también compite por la Mejor edición y Mejor Fotografía.

Por su parte el drama “Esto no es Berlín”, que narra la historia de jóvenes punks y artistas conceptuales en la Ciudad de México de la década de 1980, es la segunda más nominada con 12 menciones, incluyendo los rubros de Mejor Guión Original y Mejor Dirección, en este caso para Hari Sama, así como Mejor Actor para su protagonista Xabiani Ponce de León, al película también está disponible en Amazon Prime Video.

“Polvo” se coloca en el tercer lugar con 11 nominaciones, la película fue rodada en San Ignacio, Baja California Sur y está conformada por un gran elenco como Angélica Aragón, Mariana Treviño, Jesús Ochoa, Carlos Valencia, entre otros. La película fue dirigida y actuada por José María Yazpik, entre sus nominaciones destacan Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película. La cinta es una comedia en la que un hombre regresa a su tierra natal.

LAS SORPRESAS

Una de las grandes sorpresas fue la nominación de “Dolor y gloria” del director español Pedro Almodóvar, la cual recibió una mención a Mejor Película Iberoamericana, al igual que la brasileña “A Vida Invisível” de Karim Aïnouz y la colombiana “Monos” de Alejandro Landes.

En la categoría de largometraje documental fueron nominadas “El guardián de la memoria” de Marcela Arteaga, “Familia de medianoche” de Luke Lorentzen y “Vaquero el mediodía” de Diego Enrique Osorno, un escritor y periodista que es reconocido por su libro “La Guerra de Los Zetas”, en donde narra episodios ocurridos en Coahuila. El periodista fue de los primeros, al igual que VANGUARDIA, en retratar la masacre de Allende. En octubre de 2014 publicó un amplio reportaje en Vice que tituló “El Manantial Masacrado”, en donde narró la masacre de Allende.

LAS CURIOSIDADES

De acuerdo con un artículo de la Revista Forbes México, las producciones con el sello Cinépolis Distribución lideran las nominaciones en los Premios Ariel 2020. En total, seis de sus cintas lograron 29 nominaciones en la edición 62, reconociendo todos sus esfuerzos durante los últimos cinco años.

Uno de los temas más comentados en esta edición, es la nominación de actores y actrices que incursionaron por primera vez en el mundo de la actuación. Recordemos que el año pasado, Yalitza Aparicio generó polémica por ser nominada gracias a su actuación en “Roma” de Alfonso Cuarón. Ahora, películas como “Chicuarotes” y “Ya no estoy aquí”, también tienen nominaciones por actores que debutaron en dichos proyectos, marcando el inicio de todo un movimiento en la industria del cine mexicano.

¡No te lo pierdas!

Premios Ariel 2020

¿Cuándo? Hoy, domingo 27 de septiembre

Hora: 20:00 horas

¿Dónde? Serán transmitidos en vivo simultáneamente por el Facebook Live de la AMACC y por el Canal 22