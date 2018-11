GUASAVE

Es ilegal y abusivo el contrato colectivo del Sindicato de Jumapag: gerente

Buscarán una renegociación en la que queden sin efecto una serie de cláusulas que sangran las finanzas de la paramunicipal, sostuvo Socorro Castro Gálvez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El contrato colectivo de trabajo con el que opera la relación laboral entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con su sindicato es ilegal y abusivo, señaló José Socorro Castro Gálvez.

El gerente general de la paramunicipal adelantó que buscarán una renegociación de la relación laboral entre patrón y obreros en la que desaparezcan una serie de cláusulas que sangran las finanzas del organismo y que solo benefician a los directivos del sindicato y sus más allegados, entre ellos familiares de los dirigentes.

"Ese contrato nunca pasó por el consejo. Vean mi nombramiento, yo pasé ante un consejo, se me pidió el currículum vitae, que asistiera a una junta de consejo, se me votó, se me presentó, se me dio el nombramiento oficial, si se me hubiera votado en contra no estuviera ahí", comentó.

"El contrato es un acuerdo privado de dos partes, de él y un ex gerente en turno, pero nunca se presentó a consejo, como marca la Ley de Agua Potable. Nosotros vamos a buscar que se renegocie y quitar todas esas cláusulas abusivas e irresponsables".

Entre esas cláusulas, detalló Castro Gálvez, están la obligación de la Jumapag de erogar recursos para el mantenimiento del edificio de la CTM, viáticos para salidas de los dirigentes sindicales, pago de tres líneas de telefonía celular, combustible, compra de vehículos, pago de secretarias, papelería, entre otras.

"Se va a proteger el salario del trabajador y esas cláusulas económicas incosteables ponen en riesgo a todas las familias de todos los trabajadores y ponen en riesgo también el suministro de agua potable a los usuarios del municipio", aseveró.

Ante las amenazas del dirigente sindical de parar las cuadrillas de los trabajadores si la gerencia de la Jumapag mantiene esta postura, Castro Gálvez señaló que así es como opera Acosta Quevedo, pero la confrontación no será con él sino con todos los usuarios.

"Él tiene que entender que cuando se dirige a la gerencia no se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a todos los usuarios del municipio de Guasave, que son más de 150 mil", dijo.

"El sindicalismo es bueno, mientras no se convierta en un sindicalismo solapador para unos cuantos".

El gerente de la Jumapag expuso que está a favor de proteger los derechos de los trabajadores sindicalizados, pero no de una organización familiar en la que el gerente tiene hijos, primos y hermanos.