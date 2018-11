Es inevitable investigar a PeÃ±a y a CalderÃ³n, dice MuÃ±oz Ledo; no se puede quedar en el aire, seÃ±ala

Es inevitable investigar a Peña y a Calderón, dice Muñoz Ledo; no se puede quedar en el aire, señala

El investigar a Enrique Peña Nieto, Presidente de México, cuando deje el poder, y al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, debiera ser no solamente probable, sino inevitable

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa deben ser investigados por delitos de corrupción, dice Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Debiera ser no solamente probable, sino inevitable, seguro, cierto; no puede quedar en el aire, claro. Ahorita tenemos las cuentas públicas que no fueron aprobadas, esto lo vamos a mandar a la Auditoría Superior de la Federación [ASF]. Estamos yendo despacio, pero sólidamente aquí en lo que es mi responsabilidad. Porque tenemos que pasar la toma de protesta, los primeros meses del Gobierno, pero vamos a seguir apretando, apretando, apretando… creo que nos va a ir bien”, argumenta en su oficina de la Presidencia en San Lázaro.

Al cuestionársele sobre el reclamo de miembros de la sociedad civil y activistas de que el ex mandatario Calderón Hinojosa y quien dentro de unos días dejará el poder y se unirá a las filas de los ex presidentes, Enrique Peña Nieto, sean llamados a cuentas por la situación de violencia, inseguridad y violaciones de derechos humanos, el legislador es contundente: sí, deben ser investigados no sólo por cómo dejarán a México, sino por la corrupción.

“Por desgracia el sistema político mexicano cuando regresó el PRI [Partido Revolucionario Institucional] al poder, o cuando lo compartió con el PAN [Partido Acción Nacional], se volvió inmensamente corrupto. La corrupción se generalizó; le llamo ‘la metástasis de la corrupción‘, como si fuera cáncer. Ha sido espantoso, todo lo que está saliendo de negocios, incluso temas de la relación con el narco”, dice Muñoz Ledo en entrevista con SinEmbargo.

Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), dijo en entrevista con este medio que Felipe Calderón y Peña Nieto deben ser juzgados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que el mejor lugar para el aún Presidente cuando deje el cargo no es el Estado de México, sino una cárcel.

“Nos debe muchas vidas, corrupciones inmensas, nos debe la vida política y social de esta Nación junto con Felipe Calderón. Yo no los veo gozando de un retiro merecido, los veo enfrentando a este país y a las atrocidades que le hicieron. Los veo enfrentando a la justicia, es lo que a mí me interesaría y lo que le interesaría a la mayor parte de este país”, dijo el luchador social.

Ayer, el Presidente electo se comprometió en entrevista con la periodista Carmen Aristegui a llevar a una consulta popular tres temas: investigar a los ex presidentes mexicanos por temas de corrupción, tener como asesores al grupo de empresarios que anunció hace unos días y crear la Guardia Nacional.

El Presidente electo formuló las preguntas que se comprometió a incluir en una nueva consulta nacional ciudadana cuando tome posesión como Presidente de México.

La primera pregunta sería: “¿Crees que Andrés Manuel deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyecto productivos? ¿Sí o no?”

Un segundo cuestionamiento sería: “¿Crees que Andrés Manuel debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a [Carlos] Salinas, a [Ernesto] Zedillo, a [Vicente] Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no?”

Porfirio Muñoz Ledo afirma en esta entrevista que el Congreso de la Unión tiene facultades para iniciar una investigación a los ex presidentes. “No quiero hacer amarillismo, pero todo ciudadano que, no por cómo dejó al país sino que haya cometido actos de corrupción, tiene que ser investigado, y en este caso bueno… es espantoso. En estos casos”, dice.

–¿Cuál es su evaluación del trabajo legislativo en lo que va de esta nueva legislatura?

–Se ha venido mejorando el desempeño, porque hay la parte legislativa y la parte de organización, que yo he dedicado la mitad de mi tiempo en meterme con la estructura de la organización en lo que a mí me compete. Aquí había una cantidad enorme de aviadores, según el Comité Administrativo, lo declaró a algún periódico o a varios, ya ahorramos un 25 por ciento. Nuestra idea es ahorrar hasta el 40 por ciento, pero eso requiere seguir haciendo reformas, no se hace en un día. Los institutos de investigación son muy grosos, los estamos evaluando, pero ha habido una serie de acciones que creo que son inminentes para prestigiar al Congreso. De mi lado es indispensable que un Congreso sea formal, en el sentido serio, respetable, pues representa a la nación […]. Nosotros protestamos porque las elecciones fueron ilegítimas. Yo le interpelé a [Miguel] de la Madrid en el momento de su mensaje cuando era obvio que iba a decir “pasaron unas elecciones maravillosas”, fueron nada menos que las elecciones del 88; las más fraudulentas que recuerda el siglo pasado en México. Entonces nosotros tuvimos una protesta. En 2006 era obvio que hubo un fraude electoral y seguimos protestando. En 2012 hubo también un fraude electoral ante toda evidencia, por eso hemos protestado. Ahora estas elecciones fueron legítimas, entonces de qué se trataba: ¿de hacer las elecciones legitimas en México o de que ganara mi gallo? Lo que nosotros estamos haciendo es afirmando la legitimidad del régimen, sobre todo del Presidente electo y trayendo una posición nueva.

–¿Cómo ve a sus compañeros de bancada que son una abrumadora mayoría de Morena?, ¿cómo los ve en el tema de la preparación?

–Bueno, yo no convivo con ellos, porque como Presidente de la Cámara tengo una obligación legal que es representar la unidad de la Cámara, aunque pertenezca a un partido. Lo que hay que observar aquí es cierta imparcialidad y eficacia, seriedad. Pero yo los veo bien. Los conocí sobre todo en las reuniones previas, hubo varias de la bancada, cuando yo no era presidente, era un miembro de la bancada. Los conocí, los traté a muchos de ellos. A mí me sorprendieron en varios aspectos: son más preparados académicamente de lo que se piensa, ve nada más; ya ha salido en varios periódicos, creo que en El Universal leí que en ninguna otra bancada existe el mismo nivel académico: hay doctores, maestros, maestros de primaria hay muchísimos, licenciados de todas las ramas, ex rectores, hay de todo, hasta me sorprendió la gente que vienen de cuna humilde o de una región campesina, son gente informada, con ideas, con ideología, no son trepadores de la política. Yo no he conocido a ninguno de la bancada.

–¿A la nueva oposición cómo la ve, ante esta mayoría de Morena?

–Está acomodándose. El PT [Partido del Trabajo] no es oposición, es parte de la alianza. El Partido Encuentro Social [PES] también en sus propios tonos y estilos. El PRI ha actuado con mucha sabiduría, en sus intervenciones formales en Tribuna ha presentado sus iniciativas, sabe de qué se trata, tiene mucha experiencia, hay varios ex Gobernadores, Dulce María [Sauri]. Al PAN le ha costado más trabajo, pero ahí vamos. Tuvieron una expresión muy fuerte cuando se aprobó la Ley Orgánica, les hubiera gustado modificarla. Ahí es donde está el problema, en el proceso de dictaminación. Yo lo que estoy luchando es porque el proceso de dictaminación sea lo más objetivo posible y lo más transparente, es parte del parlamento abierto. Ellos se quejan de que les pasaron como una bola de humo, pues los poncharon, como se dice en béisbol, no les dieron ni base por bolas, pero pues la bancada tiene que sostener esa Ley que es la que presenta el Presidente electo para gobernar, las bancadas que son aliadas. El Partido Verde [PVEM] ha estado muy moderado, y el partido Movimiento Ciudadano [MC] ha estado muy cooperativo y exigente al mismo tiempo, me ha gustado. Pero en fin podría hablar de todos.

–¿Qué tanta oportunidad ve usted que le vaya a dar estar mayoría de Morena y sus aliados a esta oposición de poder opinar o poder incidir en las leyes?

–Es lo que estoy buscando, pero no manejo lo que ocurre abajo. Voy a tener una reunión de conferencia con los presidentes de las comisiones y los coordinadores parlamentarios, voy a empezar a tener reuniones con las comisiones. Yo estuve en muchas de ellas cuando era presidente de una comisión, para tener una relación más directa. Mi gran esperanza es que se actúe con apego a reglas democráticas, y que no haya avasallamiento, sino consenso, búsqueda de consenso. Que lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador varias veces: “no venimos a arrollar, venimos a consensuar”. Es lo que a mí me gusta. Todavía veo a un coordinador parlamentario ahorita a medio día, aquí vienen; con tiempo les aviso y aquí platicamos.

–Hablando de las leyes, se presentó la Ley para crear la Guardia Nacional que ha sido criticada, ha generado en la opinión pública opiniones en contra. ¿Qué opinión tiene usted?

–Primero, creo que fue la presentación un poco anticipada, pero fue una decisión de la bancada. Ellos son los que presentan el proyecto. Yo tengo una buena opinión de la figura, pero hay que trabajarla con mucho cuidado constitucionalmente para no dar la impresión de que son fuerzas armadas disfrazadas. No son halcones, es otra cosa. La Guardia Civil es muy clara en la Constitución: somos los ciudadanos de a pie que nos llama la República en caso de necesidad. Yo estoy en la reserva de la Guardia Nacional porque la Ley dice que los varones que hacemos el Servicio Militar Nacional pasamos a la reserva de la Guardia después de los 40 años; esto implica que somos del activo. Ese es el espíritu de la Guardia Nacional, en ese artículo está clarísimo. Yo todavía soy de la reserva.

–Ya hubo en el pasado una Guardia Nacional.

–Claro, acabo de leer un artículo de Ignacio Zaragoza, el héroe de la batalla de Puebla que nació en Texas, por cierto, cuando Texas era del lado mexicano. Ignacio Zaragoza en este artículo dice que era el Jefe de la Guardia Civil del estado de Puebla y que participó en tal virtud el 5 de mayo. Y que luego [Benito] Juárez lo nombró General de División formal, por su mérito.

–Las organizaciones sociales y activistas critican la Guardia Nacional porque estará a cargo de las fuerzas armadas.

–Eso es lo que hay que cuidar: la independencia. No es una suma de policías federales y gente formada en el Ejército, en La Marina, se trata de ciudadanos y hay que cumplir eso con mayor rigor posible.

–Estos ciudadanos que formarán parte de la Guardia Nacional, ¿qué se tomará de la preparación militar?

–No lo sé, esas ya son cosas técnicas. Bueno, yo conozco guardias civiles, las de Estados Unidos, los carabiniere en Italia, los de Francia que es igual que en Chile. En esos casos sí son civiles y tienen un entrenamiento no de policías, es otro entrenamiento.

–Sobre el Presupuesto, ¿cómo viene?, ¿qué pasó con la iniciativa de reducir el dinero a los partidos políticos?

–Yo no he visto el Presupuesto, espero que lo traiga. El INE ya expresó que están dispuestos a recibir ese presupuesto y bajar los gastos. Ellos no son responsables de lo que los partidos reciben, sino la Ley. Ya se bajó los salarios altos, ahora hay que subir los salarios mínimos y ajustar toda la gama de salarios.

–¿Pero viene en materia de austeridad fuerte el Presupuesto?

–No lo sé, debe venir. Además viene una Ley de Austeridad. No me han mandado el Presupuesto a mí, lo van a presentar, voy a citar a conferencia para que el presidente de la Comisión de Presupuesto me explique.

–Diputado, pasando a otro tema, ya se va el Presidente Enrique Peña Nieto…

–Ya se fue.

–Muchos especialistas, analistas políticos, dicen que es el final de un régimen y que inicia un nuevo régimen…

–Denos una evaluación de la administración de Peña Nieto.

–Por desgracia el sistema político mexicano cuando regresó el PRI al poder, o cuando lo compartió con el PAN, se volvió inmensamente corrupto. La corrupción se generalizó; le llamo “la metástasis de la corrupción”, como si fuera cáncer. Ha sido espantoso, todo lo que está saliendo de negocios, incluso temas de la relación con el narco.

–Las declaraciones en el juicio de “El Chapo” Guzmán.

–Sí, y ahora este hombre sale de la cárcel, Beltrán Leyva, y se muere a los 10 minutos. Pues da una impresión de que quieren silenciarlos. Hay corrupción inmensa, no hubo un buen Gobierno para nada, todas las virtudes que resalta Peña de su Gobierno tienen que ver con la inversión extranjera, pero todo en recursos naturales: en petróleo, electricidad, en minería sobre todo. Quiere decir que a la Hernán Cortés lo que vendieron son los recursos naturales del país al capital extranjero, y lo adorna como inversión extranjera que mantiene a flote al peso mexicano, eso es un disfraz como quiera que lo veas.

–El paquete que le está dejando a López Obrador es muy fuerte, ¿no?

–El paquete es fuerte, pero hay que actuar con mucha precisión. Lo del paquete económico se ha venido salvando. Sí, a pesar de que hay que atacar muchos intereses creados, no todo se ha atacado es obvio porque se mueve la bolsa, empieza. La autonomía económica de las naciones es muy relativa si están en el espectro capitalista. Una Standard and Poor’s da una calificación a Rusia, nadie la toma en cuenta, o a China, pero los países capitalistas estamos en ese tránsito, ¿qué haces? Te echan abajo la Bolsa si las calificadoras le cambian el rango al país.

–En materia de seguridad y violaciones a derechos humanos el paquete para la Secretaría de Gobernación…

–Es fortísimo. Pero pues hay que trabajar en ese sentido. Todo es complicado, es difícil, en política siempre se decide entre inconvenientes.

–¿Van alcanzar los seis años?

–No, para cambiar este país se necesita que los jóvenes lleguen a la mayoría de edad y gobiernen. Se va a dar un jalón, lo importante es que este jalón no se interrumpa, que se abra una especie de nuevo régimen, como le llama Andrés Manuel: la cuarta transformación. No podemos volver a las reglas del antiguo régimen. Lo que se haga tiene que ser discutido, pero hay que ver hacia dónde se quiere ir.

–Diputado, hay activistas, como Javier Sicilia, que dicen que Felipe Calderón y Peña Nieto deben ser llamados a cuentas por cómo dejaron al país.

–No quiero hacer amarillismo pero todo ciudadano, no por cómo dejó al país, sino que haya cometido actos de corrupción tiene que ser investigado, y en este caso bueno… es espantoso. En estos casos.

–¿El nuevo Presidente debe investigarlos?

–No, el Presidente no investiga, investiga la Fiscalía y aquí la Cámara puede investigar, tiene facultades constitucionales.

–¿Usted ve probable que se les investigue a estos dos ex presidentes?

–Debiera ser no solamente probable, sino inevitable, seguro, cierto; no puede quedar en el aire, claro. Ahorita tenemos las cuentas públicas que no fueron aprobadas, esto lo vamos a mandar a la Auditoría Superior de la Federación. Estamos yendo despacio, pero sólidamente aquí en lo que es mi responsabilidad. Porque tenemos que pasar la toma de protesta, los primeros meses del Gobierno, pero vamos a seguir apretando, apretando, apretando… creo que nos va a ir bien.