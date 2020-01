Es inmoral que no se haya aprobado el matrimonio igualitario: Roberto Blancarte

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Así como algunos diputados votaron en contra del matrimonio por ser inmoral basándose en sus creencias religiosas, para Roberto Blancarte Pimentel lo verdaderamente inmoral es que no se garantice el derecho a todos los ciudadanos de casarse con quien desee.

El investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México impartió una conferencia en el Congreso del Estado donde habló sobre la importancia de que la Iglesia esté separada de las decisiones políticas de un país.

El 18 de junio del 2019, el Congreso del Estado en Sinaloa votó en contra del matrimonio igualitario, ante este hecho, Blancarte Pimentel detalló que todos los funcionarios que son elegidos para representar a una sociedad deben de velar por los derechos de todos los ciudadanos más allá de si coinciden o no con sus creencias personales o religiosas.

Ese día, el recinto legislativo se llenó de creyentes para hacer presión a los diputados; al final de la sesión la mayoría votó en contra del dictamen que aprobaba la unión legal entre personas del mismo sexo.

Cuestionados sobre el porqué de su voto en contra, la mayoría alegó motivos personales, o que contravenían con sus creencias morales; sin embargo para el investigador así como para ellos se trata de algo inmoral el matrimonio homosexual, para él es inmoral que el Estado no garantice el derecho de todas las personas de casarse con quien quiera.

“A mí me parece en lo personal inmoral que no se les garantice los derechos a personas que tienen preferencias sexuales distintas a las heterosexuales, entonces, qué es moral y que no es moral es parte del problema, pero sí es un problema que no legislen garantizando los derechos de todos, ciertamente eso sí es un problema”, explicó.

“Hay algunos diputados que aún se dejan influir por grupos religiosos y no entienden que en las convicciones religiosas no deben ser determinantes a la hora de determinar el bien público, todas las iglesias y las agrupaciones pueden tener derecho a opinar por supuesto, pero no pueden imponer sus concepciones doctrinales específicas”, agregó.

--¿Cree que la mayoría del político mexicano se deja influir?

“Sí, yo creo que desafortunadamente hay demasiada influencia de los grupos y liderazgos religiosos, y hay una convicción muy debilitada de la necesidad de un estado laico que garantice la libertad de conciencia, que está por encima de la libertad de religión, y garantice los derechos de cada quién”.