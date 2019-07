Es Jorge FalcÃ³n un as de los proverbios

Es Jorge Falcón un as de los proverbios

El comediante se presentó en el Lobodome de la UAD en Mazatlán

Fernando Espinoza

MAZATLÁN.- 40 años de trayectoria le dan a Jorge Falcón las tablas para hacer para hacer reir al público en cada frase que dice, la noche de este viernes en Mazatlán demostró que un as de los proverbios.

El comediente guerrense se llenó el Lodobome de la UAD, donde proverbio a proverbio hizo reir a los presentes, primero comenzó con “La ropa sucia se lava en casa”, y comenzó con los chistes de las comadres.

“Una comadre le pregunta a la otra, ‘¿a mi compadre se le calientan los kiwis cuando hacen el amor?’, y la comadre le contesta ‘no sé’, y le dice que a su marido si, que cuando tengan relaciones le agarre los kiwis, entonces al siguiente día regresa toda golpeada la comadre y le dice su comadre, ‘ ¿qué le pasó comadre’, a lo qué responde ‘seguí su consejo comadre, estábamos teniendo relaciones su compadre y yo, y que le agarro los kiwis y le digo se te calientan igual que a tu compadre. Ven porque les digo que no anden contando nada, la ropa su sucia se lava en casa”, dijo Jorge Falcón en forma de chiste.

Siguió con el de “Dios perdona, el tiempo no”, diciendo que todo a su edad se cae, el comediante tiene 66 años, y comenzó por decir que el significado de la talla de los sostenes femeninos, según La descripción de Jorge Falcón la a es algo, la b de bien, c de carajo, la d de divinas, la e de Eeeeh, y la f de falsas.

“Donde tenía pelo se me está cayendo, donde no tenía me está saliendo, Dios perdona, el tiempo no, mi compañero y yo, los hombres saben de que hablo, nacimos juntos, crecimos juntos, y se murió primero”, dijo.

Para el comediante las mujeres son bravas, pero aclaró las del sur, la de aquí no, agregó que su mujer ante era erótica, y ahora, es neurótica.