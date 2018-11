PROCESO INTERNO

¡Es la corrupción, es la corrupción en el PAN!, exclama Catalina Frank

Al llegar el "Día D" para el albiazul, un audio revela cómo Loar López, Secretario General, organizó actos de campaña para Marko Cortés

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Catalina Frank Aguilar desmiente a Sebastián Zamudio, dirigente estatal del PAN. Loar López, afirma, nunca solicitó licencia para el cargo de Secretario General. Y si lo hizo, advierte, el trámite fue posterior a la fecha en que el equipo de Manuel Gómez Morín lo denunció ante la comisión electoral nacional.

El audio, que circuló entre panistas, revela cómo Loar López organizó el acto de campaña interna para Marko Cortés en Mazatlán, el 2 de noviembre.

Según Frank Aguilar, de haber solicitado licencia el funcionario, no habría presentado la denuncia.

Y sugiere que ante la presión de la denuncia, que se trató ocultar a la prensa, la dirigencia pudo haber elaborado un documento, manipulando fechas.

Y reta a Zamudio con someter el asunto… a peritos en la materia.

--Sobre el audio de Loar, Sebastián Zamudio afirma que éste ya había pedido licencia…

--¡No es cierto, no es cierto! no pidió licencia, porque cuando yo presenté (la queja) ante la Comisión Auxiliar Electoral, ahí no nos dijeron que alguno de los dirigentes, estatal o municipales, habían solicitado licencia.

--¿Qué significa esto?

--Que todo, todo prácticamente, casi todo el estado está “cargado” con Marko.

--¿Del Comité Directivo Estatal?

--El estatal está lleno, todo. Y está pagado, usando estructura, han andado de lleno en eso; el Loar (López) no se lleva en el partido, se lleva en Mazatlán, nada más viene a cobrar.

Catalina Frank, panista de Culiacán de larga trayectoria en los órganos internos, asegura que en este caso de Loar López “no se ha hecho nada”, por parte de la comisión responsable.

--¿Loar sigue siendo secretario?

--Sí claro, sigue siendo secretario. Nada más que ahora resulta, ayer en una reunión de la Comisión Permanente (del viernes 10), en la que no hubo quórum, ahí ya vi marcado en un documento que Loar estaba con licencia. ¿de cuándo, dónde está la licencia?, si él no ha pedido licencia, y le están pagando, ¿desde cuándo pidió licencia?

Después de que lo “cacharon”, afirma la ex Diputada local, se sacaron de la manga una licencia y el Secretario General “se metió a operar de lleno” para la campaña de Cortés.

“Todos están operando, pero más ‘por debajo del agua’, está ‘cargado’, todo el estatal (para Marko Cortés), sin excepción de alguno”, concluye.

Frank Aguilar añade que la denuncia, presentada el 31 de octubre, tuvo un efecto: que los funcionarios del estatal “no se pararan” en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde estuvo Marko Cortés el 2 de noviembre.

--¿Entonces la “cargada” a favor de Marko es total, de toda la estructura?

--Yo pongo un 90 por ciento, para no decir el 100. Un 90 por ciento está “cargada” con Marko. La estructura estatal sí, toda con Marko. Ya en los municipales se puede cambiar un poquillo, pero el estatal está presionando a los municipales, incluso a algunos municipales los traían “muertos de hambre”, estaban bien cooptados.

Frank Aguilar lamenta la corrupción interna en el albiazul.

“A nivel nacional donde gobierna el PAN los están presionando. Ya no les importa nada, están descarados. La ´cargada’ está, está para Marko; si con todo este monstruo que tenemos desde la dirigencia nacional, gobernadores, alcaldes”, acusa.

Esto, resume Frank, es corrupción. Es la corrupción que se ha apoderado del PAN en Sinaloa y el país.