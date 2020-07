Es lo que nos heredaron, dice AMLO respecto al CJNG [VIDEO]

No vamos a declarar la guerra, ya lo hemos dicho muchas veces, señaló el Mandatario nacional

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que grupos de la delincuencia organizada, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una herencia que le dejaron a su Gobierno, mismos a los que no les declararán la guerra, sino que combatirán con inteligencia.

"Son grupos de la delincuencia que existen en el País que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, que imperó la corrupción y que hubo impunidad, entonces es lo que nos heredaron [...] Pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad. ¿Cómo se ha venido logrando? Entre otras cosas también con inteligencia más que con fuerza, no vamos a declarar la guerra, ya lo hemos dicho muchas veces", señaló el Mandatario nacional.

López Obrador criticó una publicación en Twitter realizada por el periodista Joaquín López-Dóriga, respecto al video que se viralizó en las diversas redes sociales, que muestra a alrededor de unos 80 hombres, uniformados y equipados con armas largas, además de una veintena de camionetas blindadas, que dicen pertenecer al CJNG.

"Ayer veía yo un tuit, sería bueno que lo pusieras, a ver si lo encuentras, de Joaquín López-Dóriga Velandia, haciendo la apología de una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, de un acto de propaganda, pero van a ver lo que dice Joaquín y ofrezco disculpas por anticipado, no es nada personal", dijo el político tabasqueño.

"Hasta los intelectuales orgánicos-inorgánicos difundieron, fue una gran noticia. A ver si lo encuentras, donde habla de que yo solo los escucho con sus mamás y que abrazos. Fíjense en las mentalidades, aún con este enfoque yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos", abundó López Obrador.

"Eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo diente por diente, la ley del talión, pues no, eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya es otra doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento, no coincido con la ley del talión", indicó el Presidente, durante su conferencia de prensa matutina.

"Si a esas vamos, nos vamos a quedar cortos o chimuelos, no es eso, tenemos que convencer y persuadir, la paz y la tranquilidad, la violencia no se enfrenta con violencia y el fuego no se apaga con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.