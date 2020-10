Es mal valorada la seguridad pública en Sinaloa: Diputado Mario González

Rinde segundo informe de labores como Diputado del Distrito 21 Electoral, de Mazatlán

Belizario Reyes

A pesar de que se han hecho avances, a las áreas de seguridad pública estatal, municipal y federal se les sigue quedando a deber con mejores sueldos para los policías, profesionalización y que realmente se les reconozca su labor, entre otros rubros, enfatizó el Diputado local Mario Rafael González Sánchez.

Lo anterior, lo subrayó esta mañana en este puerto al rendir su Segundo Informe de Labores como presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, secretario de la Comisión de Justicia y vocal de las comisiones de Turismo, Salud y Bienestar Social al ser Diputado por el Distrito 21 Electoral , con sede en Mazatlán.

"Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública (en la 63 Legislatura del Congreso del Estado) y como conocedor de la seguridad en los tres niveles de gobierno, háblese federal, estatal y municipal conozco desde las entrañas las situaciones que viven todos los días nuestros compañeros policías tanto administrativos como operativos", añadió González Sánchez.

"Nos hemos dando a la tarea de apoyar y verificar ante todo la situación que ellos han tenido y prevalecido durante mucho tiempo, tenemos y les debemos (seguimos) quedando a deber a todas las áreas de seguridad pública del estado, municipios y federal, que no me corresponde (el área federal) pero también como fui parte de la Policía Federal de Caminos, me es importante de inmediato decirlo".

Ante representantes de medios de comunicación e invitados ayer por la mañana en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada, agregó que cada una de las fuerzas policiacas han sufrido y padecido mucho en su labor de seguridad pública.

"Mientras que nosotros gozamos de un periodo vacacional nuestra familia está disfrutando y tenemos la oportunidad de ir a las playas, asistir a los centros recreativos y transitar por la vía con seguridad, esto es posible gracias a los cuerpos de seguridad pública que se encuentran trabajando para nosotros", continuó el Diputado local por el Partido del Trabajo.

"Esos héroes anónimos que por lo regular en muchas de las ocasiones son mal vistos y criticados y se hablan en ocasiones de forma despótica de tan noble labor de cada uno de los policías y servidores públicos".

Dijo que para él ha sido importante llegar a dar y a conocer la realidad de lo que vive un policía que sale de su casa y que tiene una salida pero no tiene un horario de llegada porque no sabe si va a regresar o va a ser la última vez que va a ver a su familia.

"Es cada día la seguridad pública tan penosa porque cuando llega a fallecer un policía, también el sistema es prácticamente muy duro con ellos, sus deudos no se les puede resarcir el daño para poder regresarles a su papá, o no vamos a poder regresarle a su hermano o a su esposa que fue policía, una pensión no es suficiente para resarcir el daño", enfatizó en también ex director de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán.

"Esta es una realidad, sin embargo, se tardaban de un mes a dos años para podérseles pagar su pensión, ésto no era posible y nadie en las legislaturas anteriores había volteado a ver la seguridad pública y a los policías".

Añadió que la prensa también está trabajando en la misma zona y en la misma dificultad, pues México es el país de América Latina donde se tiene la tasa más alta de asesinatos de periodistas y quienes trabajan en el área de comunicación de seguridad.