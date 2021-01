Es Mario Zamora más de lo mismo: Alcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres dice que el Senador no le merece ninguna opinión y que no significa nada para Sinaloa

Alma Soto

El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la Gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, es más de lo mismo: corrupción, no significa nada nuevo para Sinaloa, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"No me merece ninguna opinión, no significa nada para Sinaloa", declaró.

Respecto de la presunta candidatura de Fernando Pucheta Sánchez a la Presidencia Municipal de Mazatlán, dijo que está en todo su derecho.

Cuestionado si le gustaría o no competir de nuevo contra Pucheta Sánchez, señaló que no sabe aún si será candidato o no, por lo que no le gustaría dar una opinión al respecto.

Dijo que su caso, la inconformidad por la suspensión de sus derechos partidarios, va avanzando.

"Yo voy a seguir adelante, si luché 15 años por tener un partido digno, no vamos a detenernos, eso no se acaba", declaró.

Lo que no quiso aclarar fue por qué si recibió la notificación de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de que se dio entrada a su juicio político electoral desde el 17 de enero, hasta ayer no había querido reconocer que el caso ya avanzaba.