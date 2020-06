Es mezquindad y un exceso, dice AMLO sobre la carta que el PAN enviÃ³ a la OMS sobre LÃ³pez-Gatell

Es mezquindad y un exceso, dice AMLO sobre la carta que el PAN envió a la OMS sobre López-Gatell

El mandatario federal criticó la acción panista y dijo que ésta carece de racionalidad y seriedad

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue excesiva la solicitud del Partido Acción Nacional para que la Organización Mundial de la Salud reconsidere la nominación del doctor Hugo López-Gatell como asesor durante la pandemia.

El mandatario federal criticó la acción panista y dijo que ésta carece de racionalidad y seriedad.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador destacó que lo que hizo el PAN no es correcto y adecuado.

Precisó que aunque los partidistas no estén de acuerdo con las acciones gubernamentales sobre la emergencia sanitaria, lo que hicieron sólo demuestra “falta de urbanidad política”.

“Esta bien que quieran diferenciarse del Gobierno, que quieran ser opositores después de muchos años que no lo fueron y que ahora que tenemos diferencias quieran oponerse a todo, pero debe haber un mínimo de racionalidad, de seriedad, pensar en país, porque eso de veras, me pareció un exceso, no es correcto, no es adecuado”, expresó el Presidente.

López Obrador hizo hincapié en que el PAN no piensa en el país y el bien común al tomar este tipo de decisiones.

“Me pareció un exceso del PAN mandar un escrito para que reconsideraran y no aceptaran a Gatell como asesor de la OMS. Es mezquindad, eso no se hace, es de mal gusto, es falta de urbanidad política”, subrayó.

Ayer, el Partido Acción Nacional envió una misiva al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, donde le solicitó reconsiderar la postulación de López-Gatell como parte del grupo de expertos que formularán el Reglamento Sanitario Internacional, debido a que sus decisiones han “ignorado las recomendaciones de la propia OMS”.

A través de un comunicado, Acción Nacional detalló que en la carta firmada por Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN, el Diputado Juan Carlos Romero Hicks y el Senador Mauricio Kuri González, denuncian la resistencia del Subsecretario de Salud para realizar pruebas al punto de que en México sólo se realizan 0.6 test por cada mil habitantes.

“La cifra más baja de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y ha hecho imposible el control de los contagios”, detalló en el comunicado.

El blanquiazul denunció ante la OMS que el personal médico no cuenta con el material necesario para atender a pacientes con el Covid-19, lo que ha provocado el incremento de contagios entre médicos, enfermeras y camilleros.

“Prueba de ello es que los contagios del Covid-19 a trabajadores del sector salud se incrementaron 341 por ciento en tan sólo 15 días, pasando de mil 94 el 25 de marzo a 8 mil 594 el 11 de mayo”, explicó.

Acción Nacional dijo “estar preocupado” de que las autoridades mexicanas de salud sean “tan irresponsables” y llamen a la reapertura económica “sin protocolos claros”, lo que genera una percepción en la población de que la pandemia ya finalizó, mientras el numero de casos y decesos van a la alza.

“El documento afirma que México cuenta con expertos en salud de calidad excepcional, por lo que hacen un respetuoso llamado a considerar a otro mexicano o mexicana que colabore con dicha organización internacional”, concluyó.

La nominación de la OMS a López-Gatell la dio a conocer el mandatario federal el 24 de mayo.