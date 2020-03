Es necesario un albergue en el nuevo Hospital General de MazatlÃ¡n: Julieta Montoya

Es necesario un albergue en el nuevo Hospital General de Mazatlán: Julieta Montoya

Expresó que la norma hospitalaria dice que no debe de haber un albergue adentro de un hospital.

Belizario Reyes

Es necesario que en el nuevo Hospital General de Mazatlán "Doctor Martiniano Carvajal" cuente con un albergue para apoyar a los familiares de los pacientes que no tienen dónde quedarse en esta ciudad o que no cuentan con dinero para pagar un hotel, dijo Julieta Montoya de Hemke.

La presidenta del Comité de Damas Voluntarios del Hospital General de este puerto manifestó que en el nuevo nosocomio no se cuenta con lugar para el albergue, por ello el día de la inauguración de ese inmueble le entregó una carta al Gobernador Quirino Ordaz Coppel sobre la necesidad de contar con un albergue como se tenía en el hospital antiguo.

"No tenemos un lugar para el albergue, le entregué el día de la inauguración una carta al Gobernador, ayer (el viernes) hablamos con la presidenta de nosotros a nivel estatal, la doctora Mireya de Encinas (esposa del Secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas) y pues dice que no hay", añadió Montoya de Hemke.

La entrevistada recordó que en el anterior edificio del Hospital General, (ubicado entre las colonias Santa Elena y Esperanza) se hizo un albergue con un acuerdo de palabra, no hay un escrito para ello, es un edificio grande de dos pisos, dos cuartos independientes con baño.

Precisó que en el piso de abajo se albergaba a los hombres y las mujeres en el nivel de arriba, además se contaba con un almacén, cocina, comedor y área de lavado y para tender ropa, pero ahí se va a quedar.

"Esperemos que se tiente el corazón el Instituto (Mexicano del Seguro Social, propietario del inmueble del anterior Hospital General), es de él el terreno, para que pueda ayudar en algún lugar a construir algo, cerca del nuevo Hospital", continuó Montoya de Hemke.

Precisó que para contar con el edificio del albergue en el anterior hospital se hicieron muchos eventos y los ayudó el Club Rotario.

La presidenta del Comité de Damas Voluntarias del Hospital General recalcó que el albergue es para la gente que lo necesita.

"Yo creo que es muy justo (que el IMSS les ayude a construir un nuevo albergue) porque no es para Julieta, es para la gente que no tiene, y es mucha la gente, nosotros tenemos desde que yo entré a la presidencia, nueve años, con el programa de las mamás que tiene que dar pecho cada tres horas, ¿cómo se desplazan?", subrayó,

"Y un lugar tan lejos (como el nuevo Hospital ubicado en la Avenida Óscar Pérez Escobosa, al norte de la ciudad) y si son de colonias alejadas o ranchos de dónde, están en el piso", subrayó.

Julieta Montoya de Hemke recordó que el albergue en el anterior Hospital General estuvo operando 17 años y dejó de hacerlo con el cambio a las nuevas instalaciones.

Precisó que las donaciones que ya tenían destinadas algunas instituciones y empresas para dicho albergue el Comité de Damas Voluntarias en mención las está regalando a asociaciones civiles que tienen necesidades.

Pero reiteró que es necesario que para el nuevo Hospital General se cuente con un albergue pues actualmente a los familiares de los pacientes se acuestan a dormir en el piso y no los dejan estar en ese inmueble.

"Y ahí nosotros les teníamos cama, les entregábamos su ropa limpia de cama y ellas me la tenían que devolver limpia porque había dos lavadoras y dos secadoras, les dábamos un kid se limpieza; jabón para bañar, pasta de dientes, cepillo y las tres comidas del día, entonces el servicio que ahí se daba era completo", recalcó.

"Es muy importante (que haya albergue), no sé, no me dio muchas esperanzas la señora (señora de Encinas) por como ahorita está todo el sector salud".