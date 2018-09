LNBP

Es oficial, el culiacanense Cachuy González es jugador de Ángeles de Puebla

El basquetbolista culiacanense espera tener una buena temporada que lo lleve a defender los colores de la selección nacional

Ernesto Gutiérrez

Ángeles de Puebla presentó oficialmente su proyecto de cara a la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana de Basquetbol Profesional y el culiacanense Jesús Alberto González Martínez fue parte importante de este evento.

El equipo poblano regresa a la LNBP tras siete años de ausencia y con esto también se hizo oficial la incorporación de “Cachuy” González, quien en 2011 ya defendió sus colores.

“Me siento muy contento de poder representar a la ciudad de Puebla que desde mis inicios del basquetbol universitario fue la ciudad que me acogió, me siento muy agradecido por ello y por eso me da mucho gusto poder vestir los colores de nuevo”, comentó el oriundo de la sindicatura de Costa Rica.

Esta temporada también significará el regreso de Jesús González a la Liga Nacional, esto luego de que la campaña pasada no llegara a un acuerdo con Santos de San Luis y éste lo metiera a la “congeladora” por lo que se ha venido preparando desde hace dos meses bajo el mando de la preparadora física Claudia Vidaurreta, quien es con quien entrena durante el verano y la encargada de tenerlo en óptimas condiciones físicas.

Por último, el basquetbolista sinaloense habló de las aspiraciones del equipo que buscará y de sus ganas por hacer un buen trabajo que le abra las puertas para regresar a la selección nacional.

“Las aspiraciones son poder hacer una buena química con todos los jugadores, poder hacer un click con la afición y que se sientan identificados, que vean el equipo como suyo, e igual nosotros poder responderles de una buena manera y poder pasar a playoffs como primera meta.

“En lo personal espero poder tener una muy buena temporada como la tuve la última campaña en Santos de San Luis y poder vestir los colores de la selección nacional”, concluyó.