Es oficial: Maroon 5 actuarÃ¡ en el Super Bowl 53

SUPER BOWL 53

Es oficial: Maroon 5 actuará en el Super Bowl 53

La agrupación estadounidense estará acompañada por los raperos Travis Scott y Big Boi

Leopoldo Medina

Es un hecho, la NFL acaba de hacer oficial a través de la cuenta de Twitter, que será la banda Maroon 5 los que actuarán en el tan esperado medio tiempo del Super Bowl 53 el próximo 3 de febrero en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Pero la banda estadounidense liderada por Adam Levine, conocidos por temas como She Will be love, Moves like jagger, y Girl like you, no estará sola, la agrupación se hará acompañar por los raperos Travis Scott y Big Boi.

Travis Scott

Conocido profesionalmente como Travis Scott (antes estilizado como Travi$ Scott), es un rapero, cantante, compositor y productor musical estadounidense, entre sus éxitos se destacan los temas Sickomode, Yosemite, Antidote, Butterfly Effect, entre otros.

Como intérprete, Travis ha hecho colaboracioenes con artistas como Drake, Kendrick Lamar, Zeze, Juicy J, SZA, Trippie Redd, entre muchos otros.

Big Boi

Es un rapero y actor estadounidense, miembro del dúo de hip hop Outkast. También es conocido por los alias "Daddy Fat Sacks", "Lucious Left Foot", "Billy Ocean", "Hot Tub Tony" y "Francis the Savannah Chitlin' Pimp".

Además de su trabajo con OutKast y Dungeon Family, Big Boi ha aparecido en canciones de otros artistas sin Andre 3000. Sus apariciones más notables han sido en los temas "All N My Grill" de Missy Elliott (1999), "85 South" de YoungBloodZ, y "In Da Wind" de Trick Daddy (2001).

Big Boi es identificado por su velocidad a la hora de rapear y sus rimas sumamente complicadas, un estilo que ha comenzado a ser distinto desde el álbum ATLiens. Patton es también el miembro más directo del grupo, usando a menudo sus letras para criticar los problemas que acosan a la comunidad afroamericana y al mundo entero.