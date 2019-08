Es Pavel Ocampo el cerebro creativo detrÃ¡s de los Ã©xitos de Banda MS

MÚSICA

Es Pavel Ocampo el cerebro creativo detrás de los éxitos de Banda MS

El talentoso músico y arreglista cumplirá 10 años dentro de las filas con la exitosa agrupación mazatleca, con la que colabora desde su primer disco

Fernando Espinoza

Cuando se trata de hablar de una pieza clave en el éxito de Banda MS, el nombre de Pavel Ocampo sale a relucir de inmediato, el joven mazatleco no solo es uno de los músicos que integran la agrupación, sino que es el arreglista detrás de las producciones musicales que colocan a la banda en los primeros lugares de popularidad tanto en México como en Estados Unidos.

Hace un año circuló en medios nacionales varias notas que decían que los músicos y cantantes de Banda MS y de otras agrupaciones sinaloenses no sabían leer notas musicales, pero nada más fuera de la realidad.

Resulta que Pavel se graduó de la Licenciatura en Música en la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de Artes, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes, eso sin contar los años que pasó en su niñez y adolescencia estudiando en el Centro Municipal de Artes, en Mazatlán.

Ahora, está por cumplir 10 años dentro de Banda MS, aunque antes de ser parte activa de la sección de clarinetes de la banda, como músico tiene más tiempo colaborando, ya que hizo los arreglos musicales del primer disco No podrás, que lanzaron en 2004, donde la mayoría de las canciones fueron compuestas por Oswaldo Silvas, vocalista de la agrupación.

- Además de ser músico de la banda, ¿qué otras tareas realizas dentro de Banda MS?

“Además de ser clarinetista de la banda, colaboro realizando la producción musical y arreglos de Banda MS, desde hace unos años, donde la banda llegó a nuevos escenarios, también colaboro con ideas para los shows en vivo y hago, junto con Sergio Lizárraga, las producciones de Los 2 de la S y Marylin Odessa, que forman parte de Lizos Music”.

- ¿Cómo te preparaste para ser músico?

“Estudié música desde los 7 años, inicié en la escuela del Ángela Peralta en Mazatlán y concluí ahí mi nivel medio superior, a los 17 años me mudé a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Superior de Música en el Centro Nacional de las Artes, donde me gradué de la licenciatura. Y también he estudiado en programas de verano en la UCLA, en los Ángeles”.

- Después de estudiar en Bellas Artes y prepararte en música clásica, ¿por qué entrar a una banda de música sinaloense?

“Soy mazatleco de corazón, la banda siempre me gustó, aunque inicialmente no entré a la música pensando en dedicarme a ello, con el tiempo se convirtió en mi profesión. La música es un lenguaje, toda mi infancia y juventud fue dedicada principalmente a aprender música clásica y jazz, la banda la aprendí como todos los que crecemos escuchando esa música, de manera natural. Disfruto tocar banda al igual que otros géneros, en Banda MS hemos agregado otros elementos recientemente; como el piano, el saxofón entre otros instrumentos. Donde nos ha permitido pronunciar con diferente estilo los éxitos de Banda MS”.

- ¿Cuál es la fórmula de Banda MS para colocar éxito tras éxito musical?

“No creo que haya fórmulas para el éxito. Podría decir que hay lineamientos que parece que funcionan. Si así fuera, la receta seria: 1 kilo de trabajo, una taza de buenos temas, una cucharadita de buenos arreglos, finalmente, y no menos importante, una pizca de suerte, fe, azar, probabilidad; eso sería”.

- Después de conquistar el éxito con un sencillo, ¿cuál es el reto a la hora de hacer los arreglos del siguiente que va a salir?

“Creo que el reto como arreglista es cuidar que el tema y que el artista no pierdan su esencia, nuestra meta es entregarlo todo siempre, no hay que olvidar que el arte es subjetivo y lo que para unos suena bien para otros tal vez no; al final, quien decide si es éxito y tiene la ultima palabra es el público”.

- En los últimos conciertos han optado por tener una sección con música acústica, en la que incluyen instrumentos que no son de banda sinaloense, ¿la idea fue tuya?

“Quien tenía la idea y la inquietud de agregar lo acústico al show fue Sergio Lizárraga, inició de manera casual, con mi compadre Alan Ramírez cantando con piano, después se decidió grabarlo, ahí fue que entré yo, haciendo y desarrollando ideas a lo que son hoy los acústicos. Existen en las plataformas cinco temas acústicos y estamos por terminar siete u ocho más”.

En la vida de Pavel no todo es música y trabajo, pues disfruta de pasar tiempo con su familia, goza mucho poder ir constantemente al cine, entre sus hobbies destaca leer, aprender idiomas, grabar videos para Youtube y usar sus redes sociales para estar en contacto con sus seguidores.

Actualmente, Pavel se encuentra de gira en Estados Unidos, ya que Banda MS está en plena realización del tour internacional Con todas las fuerzas, con el cual han conseguido llenar los foros de las ciudades donde se presentan, todo debido a la gran calidad y calidez de su música.