SALUD EMOCIONAL

Es posible restaurar vínculos familiares lastimados, asegura Silvia Brambila

En febrero, la sicoterapeuta Silvia Brambila estará en Culiacán para impartir la Certificación de Terapia de Restauración de Vínculos

Nelly Sánchez

Mirar la vida completa, como es, con lo que causa alegría y dolor, para llegar a la luz, la paz interior y el amor, es el propósito de la Terapia de Restauración de Vínculos y el 14, 15 y 16 de febrero se llevará a cabo el inicio de una Certificación en este tema, en el Instituto Shalom.

Lo impartirá la terapeuta Silvia Brambila quien explicó que a nivel cerebral nuestra capacidad de mirar los opuestos complementarios es fundamental, pero hasta hoy hemos visto un lado, el que nos duele o que nos da placer, pero si no se recupera el amor que hubo en eso que solo muestra dolor, se da una desvinculación de la vida.

"Si insisto en que la vida solamente sea del lado que me gusta, no me realizo, me lleno de decepciones, rencor, resentimientos".

En la terapia de restauración de vínculos, aprenderán a mirar de nuevo la vida, a completar todo lo que contiene, para llegar a la paz interior. Y con el abrazo terapéutico, llegar a la restauración completa de los vínculos en diferentes modalidades: con los padres, los hijos, la pareja, el ser querido que ya no está, el hijo que no llegó, el hijo rebelde que está en la adolescencia.

"Restaurar los vinculos familiares importantes de la vida, saberlos mirar, traer y saber para qué estuvo así, tal como sucedió en mi vida, cuánto amor hay en ese dolor".

Relación con la madre

Cuando un bebé está por nacer, el cuerpo de la madre y del niño están listos para pasar por los momentos difíciles del nacimiento y dejar grabado su fuerza interior, su vitalidad, la compañía de la madre, el trabajo en equipo y la certeza de que la vida está para él. Si esto no sucede porque nace por cesárea, el vínculo con la madre se lastima y quedan separados.

"Cuando eso no se da, la cesárea lo que hace es que todo ese sistema hormonal preparado para madre e hijo, se desecha y ellos se quedan separados, en lugar de pasar por el momento difícil y volverse a unir", explicó Brambila.

"Si no se pasa por el momento difícil, aparte que todas esas hormonas no están en la función que deberían estar para unirlos, es común no encontrar la referencia de donde está la voz, el olor, la persona, la casa que me contenía".

El reencuentro con uno mismo

La Certificación de Terapia de Restauración de Vínculos está enfocada a restaurar el vínculo desde el nacimiento y la crianza, tanto en la persona en sí misma como con las demás personas y con el mundo.

"El vínculo se puede lastimar desde el nacimiento y esto muchas veces por los nacimientos por cesárea, la crianza, cuando se enseña lo correcto o incorrecto, lo que puede ser o no, te va definiendo algo que tendría que ser tu naturaleza más pura", comparte.

"Por ejemplo, una persona muy amorosa a la que le dices no me abraces, guarda su parte más amorosa y se convierte en una persona muy práctica, pero tiene un vacío interior y no está vinculada ya consigo misma".

Para restaurar el vínculo, será necesario autodescubrirse para poder reencontrarse consigo misma.

Brambila explicó que también se puede restaurar la historia con los padres, hermanos, y puede ser de niños, niños con sus papás, adolescentes con papás, el joven con sus papás, el adulto con padres vivos o muertos.

"El vinculo no se rompe, se lastima y lo que sucede con un vínculo lastimado es que la persona se puede demostrar muy desconfiada, puede tener una desconfianza con la vida, con las personas , es una de las maneras que podemos saber", agregó.

"A veces la persona se vuelve muy obsesiva con las cosas, tienen que ser solo de un modo o puede volverse muy demandante en sus relaciones y sentir que nada le llena, por más que otro le dé, es un barril sin fondo, el vinculo está lastimado".

LAS CLASES

Para mayor información acuda al Instituto Shalom, ubicado en Presa Tacotán 804, Colonia Las Quintas. Teléfono 667 716 7270.