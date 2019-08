Los galardones MTV Video Music Awards 2019 avivaron un viejo debate: ¿se puede calificar de latinos a los artistas españoles?

En la categoría de Mejor Video Latino ganó "Con altura", de la española Rosalía en colaboración con el colombiano J. Balvin y el también español El Guincho.

Rosalía, que inició su carrera en el mundo del flamenco, ha incursionado recientemente en el reguetón con gran éxito con esa canción y con el tema "Yo x Ti, Tu X Mi", que interpreta junto al puertorriqueño Ozuna.

El hecho de que MTV incluyera a Rosalía en la categoría de música latina y que numerosos medios en Estados Unidos se refieran a ella como una artista "latina" ha generado controversia.

"Yo solo digo, Rosalía es de España. Ella no es latinx. Ella es europea. Los blancos deben reconocer esto públicamente y de manera consistente", escribió por ejemplo en Twitter Norberto Briceño, periodista del sitio Pero Like de Buzzfeed y miembro de la plataforma política Voto Latino.

"Este es el aspecto del racismo en el negocio de la música y en los medios: estamos constantemente hablando de Rosalía (europea blanca, no latinx) cuando el mayor single en español en Estados Unidos ahora es el de Sech (afropanameño) que no recibe para nada la misma cobertura", escribió por su parte el periodista musical Gary Suárez.

Here's what racism in the music business and media looks like:

We're constantly talking about Rosalía (white European, not Latinx) nonstop when the biggest Spanish-language single in the U.S. right now is by Sech (Afro-Panamian), who doesn't get anywhere near the coverage.