Es un acto cobarde irte así nomás y dejar la víbora chillando, dice Clouthier sobre renuncia de Urzúa

"Se vuelve una irresponsabilidad hablar de cosas y no dar los detalles", dijo Clouthier sobre las acusaciones de Urzúa al dejar la Secretaría de Hacienda.

La diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, criticó a Carlos Urzúa por hacer acusaciones sobre un presunto conflicto de interés en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin dar nombres o pruebas.

“Me parece un acto cobarde irte así nomás y decir ‘aquí están estas cosas’, dejar la víbora chillando y darlos a la imaginación, cuando cada uno de los mexicanos tenemos una mente y queremos inventar, y más cuando queremos entrar en mecanismos que no necesariamente nos llevan a encontrar las mejores soluciones”, dijo Clouthier sobre los señalamientos que hizo Urzúa en su carta de despedida, de acuerdo con Reforma.

“Son afirmaciones, son comentarios que ahorita nomás ha aventado la piedra y no ha enseñado más… se vuelve una irresponsabilidad hablar de cosas y no dar los detalles”, agregó.

En su carta de renuncia a Hacienda, Urzúa dijo que le resultó “inaceptable” la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública.

“Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno por un patente conflicto de interés”, aseguró Urzúa, aunque sin dar nombres.

Otra de las acusación de Urzúa fue que en el gobierno de López Obrador “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

Clouthier insistió en que el presidente tiene las facultades para hacer nombramientos, y que hasta ahora los funcionarios elegidos han mostrado ser capaces, como Arturo Herrera.

“Creo que a veces se vuelve cobarde pensar que ‘me impusieron a alguien y entonces por eso me voy, porque no me gusta’. La capacidad que tenemos que mostrar es que somos capaces de trabajar con equipos diversos, con equipos plurales para poder que todos aportemos”, expresó Clouthier, según Reforma.

Con información de Reforma