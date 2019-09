Es un crimen de estado ocultar las desapariciones; las estadísticas de FGE no son confiables: Voces Unidas

El motivo de su ocultamiento, recalcó Rojo Medina, es impedir que se vea lo que ocurre en Sinaloa, como en muchos estados del País.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Desde el colectivo Voces Unidas por la Vida, y otros ocho más que conforman la Brigada Estatal de Búsqueda, señalaron que el ocultamiento de información sobre la desaparición de personas debe considerarse un crimen de estado, señaló Alma Rosa Rojo Medina.

Después de que la Fiscalía General del Estado señaló que desde el 7 de noviembre de 2014 al 19 de julio de este año, encontró 144 cuerpos y 269 osamentas en fosas clandestinas, la activista criticó que no se especifique bien el número de fosas.

“La estadística que da la Fiscalía, de fosas comunes o de los restos que se han encontrado, no es una cifra confiable; lo que creemos nosotros es que se han encontrado muchas más fosas, en el trayecto de este año se han encontrado muchísimas fosas clandestinas, muchísimos restos, muchísimas osamentas completas”, detalló.

“Muchísimos restos como fueron los más de 5 mil falanges que encontramos en La Cohetera, la semana pasada; estamos hablando de más de 5 mil falanges, imaginemos a cuántos pertenecen esos más de 5 mil faltantes, ¿qué dice la Fiscalía sobre estos restos? No sabemos hasta ahorita qué proceso se le está dando o qué se está llevando”, añadió.

Estos restos, señaló, pertenecerían por lo menos a 156 cuerpos y ahora se preguntan en dónde están los restos de los cuerpos.

“El ocultamiento de decir cuántas fosas clandestinas se han encontrado, yo creo que lleva a querer ocultar el crimen que estamos viviendo, el crimen de estado, porque es un crimen de estado lo que se está viviendo, es un crimen de estado querer ocultar todas las desapariciones que hay”, agregó Rojo Medina.

“¿Qué es lo que les lleva a esto?, yo pienso más bien es el que no hay avances en las investigaciones, el que los restos que hemos encontrado no se les haya dado el debido proceso, están en amontonamiento, guardados, según resguardadas, ¿en qué parte? No lo sabemos si están bien resguardados, están guardando todas las muestras, que deben estar bien resguardadas, bien custodiadas, para que pueda salir un ADN bien, que no se pierdan, porque si ya nos los desaparecieron, nos los van a volver a desaparecer doblemente”.

El motivo de su ocultamiento, recalcó Rojo Medina, es impedir que se vea lo que ocurre en Sinaloa, como en muchos estados del País.