Es un hater y un desagradable portavoz: Donald Trump arremete contra LeBron James

El Presidente de los Estados Unidos sabe de la oposición LeBron James hacia su James hacia su mandato

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ En los últimos años, LeBron James, estrella de los Lakers de Los Ángeles, ha demostrado ser uno de los grandes opositores al gobierno de Donald Trump y en múltiples ocasiones lo ha criticado a él o a su equipo, como hace unos días cuando comparó a Mike Pence con excremento.

El Presidente de los Estados Unidos sabe de la oposición del basquetbolista y ha respondido lanzando varios ataques verbales contra James. Este viernes, Trump tuvo una extensa entrevista con Rush Limbaugh y en una parte de ella, llamó a LeBron un hater y desagradable portavoz.

“La NBA se ha vuelto tan política que ya nadie se preocupa por ella. Ni siquiera sé quién está jugando en la final… LeBron es un portavoz del partido democrático y un portavoz muy desagradable”, afirmó Trump.

También declaró que él ha apoyado mucho a la comunidad afroamericana. “He hecho mucho por la comunidad negra y la gente no quiere ver eso y él es un gran jugador de baloncesto, pero la gente no quiere ver a un chico de esa manera. No quieren ver eso. Tenemos suficientes dificultades durante la semana, no quieres sentarte a ver un partido de baloncesto y luego ver a alguien que te odia, es un hater”.