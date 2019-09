â€˜Es un invento y no lo voy a permitirâ€™; Sosa contestÃ³ al Presidente del San Luis

FUTBOL

‘Es un invento y no lo voy a permitir’; Sosa contestó al Presidente del San Luis

El estratega no entiende el porqué de su salida del equipo potosino y rechazó que haya ofendido a jugadores y al propio jerarca del club

Noroeste / Redacción

Un día después de su sorpresiva salida del Atlético San Luis, equipo al que llevó a la Liga MX tras un Bicampeonato en el Ascenso, Alfonso Sosa manifestó que la falta de respeto que señaló Alberto Marrero, presidente del club, es un invento por parte de la directiva del cuadro potosino.

“Yo quería escuchar algún comunicado por parte de la directiva, y una vez que lo escuché fue lo que más me incomodó. Algo que tengo que cuidar es mi integridad, mi carrera es intachable, eso no está a discusión, y el hecho de que se inventen cosas, porque es un invento, me pone mal y por supuesto no lo voy a permitir”, dijo en entrevista para ESPN.

Sosa reconoció que tuvo algunas diferencias con la directiva del club rojiblanco, pero no al grado de que fuera un motivo para que fuera cesado de su cargo, en el que dejó al equipo en la posición 10 de la Tabla de posiciones con 11 puntos, por encima de Monterrey y Chivas.

“En realidad no las conozco, la falta de respeto no la conozco. Yo había entendido que si el equipo estaba en buen momento, estabilizado, entendiendo que la prioridad la prioridad era mantenernos en Primera División, teníamos las condiciones dadas para que el proyecto continuara”, apuntó.

“Después sucedieron algunas cosas que son temas que para mí en lo deportivo son normales, diferencias que se arreglaban en dos o tres minutos, y esto es lo que provoca, a pesar de que yo estaba amarrado, porque a partir de que se hace oficial el comunicado empecé a recibir llamadas de qué había pasado y no lo sabíamos”.

Es la tercera ocasión que Alfonso Sosa es cesado, tras subir a un equipo a Primera División. La primera fue con Leones Negros en el 2015 y la segunda con los Rayos del Necaxa, al que además de ascender lo clasificó a una Liguilla.