Es un mÃ©ndigo engaÃ±o. Â¿Para quÃ© inauguran espacios no terminados?: Ã“scar Loza Ochoa

Es un méndigo engaño. ¿Para qué inauguran espacios no terminados?: Óscar Loza Ochoa

Reconoce director del Hospital General de Mazatlán que espacio Covid-19 aún no está en funciones

Alma Soto

El sábado 23 de mayo, a través de un enlace en vivo a través de Facebook, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel recorrió las instalaciones de un espacio para atención a pacientes Covid-19 acondicionado en el estacionamiento del Hospital General Martiniano Carvajal: 14 camas con ventiladores y oxígeno y un área de terapia intensiva.

Cien camas en total en el Hospital General Martiniano Carvajal para hacer frente al coronavirus, dijo el Secretario de Salud, Efrén Encinas, durante el recorrido por las instalaciones.

Ese mismo sábado, por la noche, una paciente fue remitida desde Escuinapa, ya le habían confirmado que sería atendida, cuando llegó le negaron el acceso con el argumento de que no había camas disponibles. La señora perdió la vida al llegar a Escuinapa.

“Es un méndigo engaño a la hora que inauguran porque no están terminados, son quedaderas de bien, ya pasó en Culiacán cuando inauguraron el Hospital General y ahora en Mazatlán, en donde deben determinar qué pasó, porque una persona perdió la vida y quizá pudo ser evitable”, declaró Óscar Loza Ochoa, ex presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.

Reconoció que hay infraestructura insuficiente en el País y se ha ido remediando a trompicones y de alguna manera no es suficiente, además de que hacen falta especialistas.

Sin embargo, recalcó, poco, pero hay personal, y es obvio que no debe negarse atención donde hay un espacio, éticamente y legalmente no se debe negar la atención, es un derecho de todos los mexicanos según el Artículo Cuarto Constitucional.

La familia de la persona que falleció tiene todo el derecho de demandar al hospital y que el Ministerio Público investigue a fondo si es una negligencia médica, al no darle cabida, y se quede una investigación abierta para otros cargos, dijo.

Héctor Carrión Tizcareño, director del Hospital General Martiniano Carvajal, aseguró que la noche que llegó la señora de Escuinapa que fue rechazada, la unidad de urgencias estaba llena y no se podía pasar directamente al área Covid-19 dentro del edificio.

“El espacio que se inauguró aún no está totalmente habilitado, faltan aún unos días, las 12 camas del covitario estaban llenas y no teníamos especialista en la noche, debemos tomar en cuenta que los urgenciólogos o especialistas en Medicina Interna no son muy comunes, es imposible tener tantos especialistas por turno y esa noche no la teníamos”, manifestó Carrión Tizcareño.