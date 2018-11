Es un momento histÃ³rico para el periodismo: LizÃ¡rraga

PERIODISMO

Es un momento histórico para el periodismo: Lizárraga

Probablemente el trabajo periodístico no será con los enfoques que se le daba a los partidos Acción Nacional o el Revolucionario Institucional, señalan

Antonio Olazábal

El momento que viven los reporteros y el periodismo en México es histórico, ya que están ante la caída de un régimen que duró más de 100 años, afirmó Daniel Lizárraga.

El periodista con trabajos como el del escándalo de la Casa Blanca, el entramado detrás de la operación espionaje Pegasus y la negra história de Odebretch en México, explicó que probablemente el trabajo periodístico no será con los enfoques que se le daba a los partidos Acción Nacional o el Revolucionario Institucional cuando eran gobierno, y eso será un reto que los reporteros tendrán que superar.

"Debemos de tomar conciencia que estamos siendo reporteros en un momento histórico para el país, nos ha tocado vivir en la calle algo que quién sabe a qué generación le toque vivir otra vez", compartió.

"Creo que representa un reto porque no hay experiencia previa... ¿de qué manera vamos a cubrir mejor o ser los ojos de la ciudadanía en la caída de un régimen? El desmantelamiento de un régimen de más de 100 años, porque el PAN no hizo realmente cambios, y la creación de un nuevo régimen, si es que es un nuevo régimen", detalló.

Daniel Lizárraga explicó que el reportero se tendrá que diversificar, encontrar metodologías nuevas para seguir realizando un periodismo crítico y sustentado.

"Este derrumbe y la misma creación de algo, quizás esto lleve consigo la creación de nuevas prácticas de cómo reportear, cómo vamos a reportear políticas públicas", mencionó.

El periodista sinaloense señaló que actualmente López Obrador cuenta con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, y que cualquier trabajo periodístico que atente contra el proyecto de AMLO, o exhiba sus fallas, probablemente sea mal visto por la ciudadanía, sin embargo, invitó a los reporteros a hacer trabajos de calidad, bien sustentados, para que no se puedan refutar sus investigaciones.

"Creo que estamos en un momento donde la sociedad está polarizada, y donde tenemos hasta el momento un Presidente electo con un apoyo histórico, y ese apoyo histórico ha despertado tanta esperanza de cambio en la gente que es lógico que en este momento que va empezando supongo señalar sus errores a nivel discursivo, poque aún no es Presidente, provoca una reacción de furia entre la gente que lo sigue, me parece normal, pero también creo que no deberíamos preocuparnos demasiado", detalló.