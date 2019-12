Es un nivel medio muy alto, homogÃ©neo y sÃ³lido: Luis Moreno

Es un nivel medio muy alto, homogéneo y sólido: Luis Moreno

El entrenador español culmina en Mazatlán su Clínica de Iniciación de Baloncesto Invernal Coach Luis Moreno Berriochoa 2019

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con una sonrisa y una enorme satisfacción reflejada en el rostro, el entrenador español Luis Moreno Berriochoa culminó su Clínica de Iniciación de Baloncesto Invernal Coach Luis Moreno Berriochoa 2019.

Fueron poco más de 30 los jóvenes que se dieron cita la mañana de este domingo a la cancha Martiniano Carvajal, donde se llevó a cabo la última sesión de los cursos impartidos por el Coach Moreno Berriochoa.

“La verdad es que me voy muy satisfecho, me llevo buenos comentarios de todos, positivos, donde ha sido un trabajo muy provechoso y me gustaría que los entrenadores le puedan dar seguimiento a lo trabajado”, dijo Moreno.

“Estoy contento por lo receptivo de los jóvenes, pues sabes que está llegando el mensaje y si no, son jóvenes que no dudan en preguntar, lo cual me agrada mucho”.

Durante este último día de actividades, jóvenes pertenecientes a las selecciones Sub 15 varonil y femenil, así como las chicas de la Sub 16 Femenil, fueron a las que les tocó cerrar la clínica, mostrando gran interés en los comentarios y enseñanzas de Moreno.

Sin embargo, para el coach ibérico, cada uno de los grupos con los que trabajó le llenaron el ojo, pues no sólo mostraron una gran disposición, sino que además tienen talento como jugadores.

“La verdad es que los grupos de selección con los que me ha tocado trabajar tienen una base bastante buena, es un nivel medio muy alto, homogéneo y sólido en los jóvenes”, expresó.

“Hay un buen reto en el camino para los entrenadores de poder sacar lo máximo de cada uno de estos muchachos, porque el material lo tienen para conseguir buenos resultados”.

En lo que respecta a la realización de más clínicas en un futuro en Mazatlán, Moreno Berriochoa espera poder estar de vuelta lo más próximo posible para continuar con los trabajos que se abordaron en estos días.

“Por mí no me fuera, me encantaría poder quedarme, pues quiero seguir aportando un poco más con ellos, pero ojalá tengamos la oportunidad de regresar pronto por acá”.

LEER: Da gusto ver a un grupo de entrenadores que trabaje tan bien: Luis Moreno Berriochoa