Es un presidente de despensas, dice diputado sobre Guillermo Chapman

Juan Ramón Torres Navarro, legislador local, asegura que el Alcalde de Ahome no es un presidente de solución de obras públicas

Carlos Bojórquez

19/09/2020 | 12:34 AM

LOS MOCHIS._ El diputado local Juan Ramón Torres Navarro calificó al Alcalde de Ahome como 'un presidente de despensas', señalando que no ha tenido capacidad para resolver los problemas de infraestructura pública y servicios.

"¡Está muy mal la cosa! Ya no es un municipio bello, como teníamos, ahora es un municipio lleno de hoyos. Ha quedado mucho a deber. No tiene opinión esta cuestión, porque realmente está muy mal nuestro Presidente, en todos los aspectos. ¿Qué hace con el dinero?... Es un presidente de despensas, no es un presidente de solución de obras públicas", dijo.

Asimismo, criticó lo que consideró 'decisiones irracionales' y 'caprichos' de Manuel Guillermo Chapman, a quien nunca mencionó por su nombre durante la charla con los medios, y destacó el caso de la concesión de basura, pues se le quitó el contrato a una empresa regularizada y se impuso otra sin capacidad de operación.

"Ahora se están pagando más de cien pesos por tonelada depositada (en el relleno de PASA). Si lo hubiera hecho fundamental, con razocinio, no por caprichos o por ideas o por lo que sea, no estuviera el pueblo de Ahome pagando esa injusticia, que él hizo por ocurrencia", reclamó.

Además, Torres Navarro se manifestó en apoyo a la Síndica Procuradora y lamentó la constante violencia política que se ha ejercido en su contra por parte del Alcalde y sus principales colaboradores.

En este sentido, opinó que la reciente ratificación del titular del Órgano Interno de Control, quien se autopostuló para mantenerse por otro periodo de tres años, es una 'burla al pueblo de Ahome' y uno más de tantos actos arbitrarios, pues, argumentó, el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal es 'bien claro' al indicar que le corresponde proponerlo a la Sindicatura de Procuración.

El morenista, vicepresidente de la 63 Legislatura y presidente de la Comisión Instructora, sostuvo que sí hay procedencia para fincarle juicio político al Alcalde Chapman, y aclaró que la solicitud que se presentó hace meses al Congreso no pasó a tribuna porque fue desestimada por la Comisión de Puntos Constitucionales.