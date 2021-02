Es un riesgo rechazar la vacuna contra el Covid-19, señala Salud Sinaloa

Efrén Encinas Torres asegura que los efectos adversos por la aplicación de la vacuna han sido menos del uno por ciento de la población

Karen Bravo

MAZATLÁN._ El Secretario de Salud estatal Efrén Encinas Torres, informó a través de un comunicado de prensa que es un riesgo rechazar la vacuna contra el Covid-19 y detalló que durante la primera etapa de vacunación contra el coronavirus en México, los efectos adversos por la aplicación de la misma han sido menos del uno por ciento de la población, y se ha tratado en su gran mayoría de efectos secundarios leves; dolor de cabeza y temperatura.

“Hay acciones anti vacunas no de ahorita sino de hace años, pero en esta ocasión yo les diría se está corriendo una fase tres de investigación clínica en materia de vacuna, pero al momento reportes grave severos de la aplicación de las vacunas en cualquiera de las que se comentan no ha habido ningún número estadísticamente hablando para decir, es peor que el beneficio, no son efectos colaterales adversos leves la mayoría al nivel del país no llega ni al uno por ciento, son efectos locales, dolor de brazo, temperatura, dolor de cabeza”, comentó.

Este lunes 15 de enero comenzó la primera fase para vacunar a los adultos mayores de 60 años y más, con el arribo de 22 mil 850 dosis las cuales llegaron para tres municipios; Rosario, San Ignacio y Mocorito, en 35 puntos de vacunación.

Exhortó a la población a que esté atenta y siga los pasos establecidos por la federación para adquirir la vacuna; ingresar a la página https://mivacuna.salud.gob.mx registrarse, esperar la llamada del personal para que le otorguen fecha, lugar y hora donde le aplicarán la vacuna al adulto mayor, y sobre todo acudir a la cita con la plena confianza de que obtendrá inmunidad a la enfermedad por coronavirus.

“No ha habido por fortuna grandes números de personas con reacciones adversas teóricamente atribuibles a la vacuna, yo les diría hay que aplicársela es más peligroso el Covid-19 lo hemos visto, hay que aplicarse la vacuna es voluntaria indudablemente, pero si alguien tuviera alguna duda, preguntarle al gremio de salud para la explicación correspondiente, pero de entrada yo diría hay que aplicarla es lo correcto es más beneficio que daño en lo que la ciencia actual se ha publicado”, advirtió.