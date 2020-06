FUTBOL

Es una noticia positiva para todos: Said Godínez

El ex jugador profesional considera que la llegada de la Liga MX a Mazatlán repercutirá en aspectos económicos y turísticos

Rafael Moreno

Said Godínez ve con buenos ojos la llegada del balompié de la Liga MX al puerto.

MAZATLÁN._ El que haya llegado al puerto el máximo nivel futbolístico del País es sin lugar a dudas no solamente la mejor noticia deportiva, sino el impacto que tendrá en muchos aspectos como en lo económico y turístico, aseguró el ex futbolista profesional, Said Godínez López.

El nacido en Mazatlán, pero radicado en Guadalajara por el tema laboral y de desarrollo de sus hijos en el balompié, es una voz autorizada para opinar sobre el tema del futbol en el puerto, luego que hace muchos años él como muchos futbolistas locales emigraron de la ciudad para ir en busca del sueño del profesionalismo.

“Es la mejor noticia que puede recibir el puerto, Mazatlán está preparado en todos los aspectos tanto con la afición, como la infraestructura, para recibir el máximo nivel de futbol del País”, reconoció Godínez.

José Said Hilario Godínez López debutó con el Club Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara el 16 de noviembre de 1996 y se mantuvo activo con el mismo equipo en la Primera División hasta el Torneo Clausura 2009.

El ex mediocampista profesional considera que el deporte llega en el mejor momento para Mazatlán.

“Sí creo que el futbol de la Primera División llega en un buen momento al puerto, más que nada por esta situación que estamos viviendo en el mundo con la pandemia y violencia, siento que servirá por completo a la sociedad”.

El jugador, que por más de 10 años se mantuvo como profesional, ve con buenos ojos la noticia en muchos aspectos.

“El tener futbol profesional es totalmente positivo, va a existir un desarrollo socioeconómico para Mazatlán, tendremos mucho turismo que estarán llegando al puerto y así habrá derroche económico, ya sea restaurantero, hotelero, gremio transportista y mucho más”.