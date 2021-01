Es una traición a la lucha histórica del PAN: Higuera

La alianza con el PRI es una abdicación a los principios ideológicos y doctrina del blanquiazul, dice el ex Alcalde

Alma Soto

El ex Alcalde Alejandro Higuera Osuna consideró que con la alianza que el Partido Acción Nacional hizo con el Partido Revolucionario Institucional, se traiciona una lucha histórica y se abdica a los principios ideológicos, a la doctrina y a la representación de la sociedad.

Esto, luego de presentar su renuncia como militante del PAN.

El tres veces Alcalde de Mazatlán, dirigente local y consejero estatal y federal del blanquiazul, recalcó que están en contra de una alianza con el PRI, porque siempre han sido adversarios políticos, por lo que no están de acuerdo en sumarse a esa alianza.

"Es una traición a la lucha histórica del PAN, es una abdicación a los principios ideológicos y su doctrina y una abdicación del PAN a representar a la sociedad, cuando durante 80 años fue un contrapeso del poder público", declaró.

Higuera Osuna dijo que no se justifica una alianza para sacar a Morena del poder.

"Es una verdad a medias, si eso fuese cierto, ¿qué necesidad había de hacer una alianza en Sinaloa a nivel local?, aquí no gobierna Morena, aquí gobierna el PRI, esta alianza es para que siga conservándose el PRI en el poder, lo otro se convierte en mentira, ¿por qué en un lado hay que ser contrapeso y en otro hay que ser alcahuete", manifestó.

El ex Diputado Federal aclaró que no será candidato de ningún partido, pues no renunció porque estaba buscando ser candidato y no se lo permitieron.

Por el contrario, dijo, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Sinaloa lo buscó hace días para ofrecerle una candidatura que rechazó, porque no comulga con la alianza.

Indicó que presentaron su renuncia al PAN el ex Alcalde de Salvador Alvarado, Gonzalo Camacho, el ex Alcalde de El Rosario, Gilberto Durán; la ex Diputada Cecilia Sánchez Celis; los ex diputados Gilberto García Echeagaray, Eleazar Pacheco, Juan de Anda, Felipe Plazola y Loar López, unas 50 renuncias en todo el Estado.