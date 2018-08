Es viable mandar a burÃ³ de crÃ©dito a deudores del predial: Vocero de BurÃ³ de CrÃ©dito

Es viable mandar a buró de crédito a deudores del predial: Vocero de Buró de Crédito

Wolfgang Erhardt, Director y Vocero de Comunicación del Buró de Crédito, explicó que traería beneficios a los municipios y estados que implementen el buró de crédito, ya que esto generaría mejores finanzas, y a la ciudadanía le generaría buen historial crediticio

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Es viable, y traería muchos beneficios a los municipios que metan al buró de crédito a los ciudadanos que adeuden predial o algún otro servicio público o impuestos, como lo es el agua o tenencia, señaló Wolfgang Erdhardt, Director y Vocero de Comunicación del Buró de Crédito.

Días atrás, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde Electo de Culiacán, mencionó que vería positivo mandar a buró crediticio a aquellos ciudadanos que no paguen el predial o el agua, sobre ello, Wolfgang Erdhardt señaló que sería una excelente idea, y sería algo que traería beneficios a cualquier Municipio o Estado.

“Las personas físicas, o sea tú y yo no reporta al buró todavía, pero la persona moral que son las empresas esas sí, pueden venir las tenencias, los prediales”, señaló.

--El Alcalde Electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro en una entrevista señaló que no vería mal incluir al buró de crédito a las personas morosas ¿se puede llegar a eso?

“Sí, por supuesto, y es una excelente idea, los Estados y los Municipios son como tú y como yo, necesitamos dinero para subsistir, tenemos cuentas que pagar, tenemos créditos que pagar y tenemos que invertir también en cosas”, compartió.

“¿De dónde vas a sacar el dinero? Seguramente de aportaciones federales, estatales podría ser, pero eso no te va a alcanzar seguramente, necesitas empezar a recuperar la cartera que tienes vencida, o sea la gente y las empresas que no están pagando, y hay veces que no pagan, no porque no tengan, sino simplemente porque no hay voluntad de pago, porque no les pasa nada por no pagar”, detalló.

“Es una muy buena medida, es algo muy responsable, y ojalá más presidentes municipales quieran hacer cosas similares”, subrayó.

Para el Director de Comunicación de Buró de Crédito al reportar al buró de crédito a alguien le nace la voluntad de pago, además de que el estar pagando los servicios públicos, le generaría a los ciudadanos un buen historial crediticio, que al final beneficiaría a los que pagan a tiempo sus impuestos y servicios públicos.

“Una vez que empiezas a reportar al buró de crédito nace la voluntad de pago, y a todas las personas les estarías generando un reporte de crédito, y espero que sea un buen reporte, con buenas decisiones de pago, ese reporte de crédito les va a servir a las personas que no tenían un reporte, qué les den más fácilmente créditos en el sector formal”, expresó.

Añadió que reportar la base de datos al municipio no le costaría nada, sería algo gratuito, además que actualmente ya hay estados y municipios que trabajan con el buró de crédito y aseveró que quienes tienen implementada esta herramienta, tienen finanzas mucho más sanas.

-¿Actualmente hay municipios que están trabajando de esa manera, con buró de crédito?

“Sí, por supuesto, hay municipios que me reportan el predial, que me reportan otro tipo de impuestos, el agua por ejemplo cuando la suministran, pueden reportar al buró de crédito”, mencionó.

“Por ejemplo hay varios en el Estado de México que me reportan, y sus finanzas son mucho más sanas que municipios que no reportan al buró de crédito”, añadió.